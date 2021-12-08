民進黨到書店辦公投座談 林飛帆：盼有更多深入對話

公投為什麼這麼投？今晚在高雄三餘書店舉行，現場座無虛席。（記者王榮祥攝）

2021/12/08 20:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨今晚在高雄三餘書店舉辦「公投為什麼這麼投？」座談，不同於戶外宣講單向論述，而是與聽眾互動對話，理性討論公投題目與各種利弊、及對台灣影響，民進黨副秘書長林飛帆指出，希望透過小型座談、能對四大公投有夠多深入對話，受邀的高市議員黃捷開心指出，對話跟溝通正是公投意義所在。

這場座談由民進黨中央黨部策畫，陸續在北中南舉行，今晚是倒數第二場，由副執行長林飛帆主持，邀請中經院WTO及RTA中心副執行長李淳、 地球公民基金會副執行長蔡中岳、環保署前副署長詹順貴、高市議員黃捷，與現場聽眾共同思辯。

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林飛帆指出，蔡主席已正式下達動員令，中常會宣布行動計畫，第一個是明天各執政縣市首長、黨公職都會站上街口，號召台灣隊更多人站出來。

他說明，今天講座是希望在基層傳統宣傳管道外，有更深入的對話、對事的理性討論與思辯、四大公投跟國家未來發展相關事宜，希望讓不同想法的朋友、還沒決定如何投的朋友、一起對話，即使有定見，也可以透過各界專家解說，了解公投背後意涵。

他進一步指出，各家都有相關民調，黨內評估各項都在黃金交叉階段，各陣營也都在積極爭取更多支持，愈來愈多人經過民進黨深入基層在地方說明後，態度更清楚、也願意表態支持政府政策方向。

看到愈來愈多人支持中美經貿關係深化、支持能源轉型順暢，與更多公民團體接受政府三接外推方案，都是這段時間溝通努力成果。

黃捷說，第一時間收到邀請感覺很開心，這幾週參加不少大造勢，但今天這種能展現公投精神場合，可以坐下來好好談，可以有對話溝通，這也正是公投的意義所在。

她認為每個人有獨立判斷能力，經過了解、溝通、作出對自己負責的選擇，今天這場講座很特別，陸續有很多年輕人將在這場公投扮演關鍵腳色，這是屬於年輕人的未來，決定能源方向、台美關係、國際間交流等，都是會影響未來的事。

她笑說，看到很多年輕人參與，感覺很開心，希望經過這場座談，可以有屬於自己的答案，做負責任的公民，做出對台灣好的決定。

民進黨規劃小型座談，透過理性對話與溝通，與更多年輕人交換、討論對四大公投的想法。（記者王榮祥攝）

民進黨在六都舉辦公投為什麼這麼投？小型講座，今晚巡迴高雄。（記者王榮祥攝）

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