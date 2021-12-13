反對公投綁大選 顏擇雅：減少無意義公投才能省錢

作家顏擇雅認為，公投與投票日應脫鈎，不僅不會讓公投議題失焦，也可以少掉許多沒意義的公投。（資料照）

2021/12/13 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕「四大公投」投票日將於本月18日登場，其中關於「公投綁大選」議題，作家顏擇雅認為，公投與投票日應脫鈎，不僅不會讓公投議題失焦，也可以少掉許多沒意義的公投。

作家顏擇雅今天上午在臉書發文表示，她認為台灣民主品質要提升，不是要靠增加投票項目（公投啦罷免那些），而是靠公民談論政治的理性程度（要對事不對人，不要非黑即白二分），還有參與程度（不同議題的倡議組織林林總總，經常發聲並提出調查報告，是好事）。

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顏擇雅認為，公投綁大選的最大問題，是公投極可能淪為操弄工具，變成衝高己方投票率的工具，公投的目的是可以吸引民眾對議題的關注，若綁了大選，民眾關注都被總統候選人吸引去了，公投題目怎會受到多大關注？

2008年大選綠營發起入聯公投，藍營跟進發起返聯公投，顏擇雅指出，結果對台灣依然不是聯合國一員有任何影響嗎？不就是純粹浪費大家的錢；若公投不綁大選，就可以少掉許多這種沒意義的公投。

顏擇雅質疑，同意方宣傳說綁大選可以省錢的論點，強調不綁大選，減少「入聯公投」或「返聯公投」那種無意義公投，「如果你只想省錢，當然要投不同意。」

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