為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反對公投綁大選 顏擇雅：減少無意義公投才能省錢

    作家顏擇雅認為，公投與投票日應脫鈎，不僅不會讓公投議題失焦，也可以少掉許多沒意義的公投。（資料照）

    作家顏擇雅認為，公投與投票日應脫鈎，不僅不會讓公投議題失焦，也可以少掉許多沒意義的公投。（資料照）

    2021/12/13 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕「四大公投」投票日將於本月18日登場，其中關於「公投綁大選」議題，作家顏擇雅認為，公投與投票日應脫鈎，不僅不會讓公投議題失焦，也可以少掉許多沒意義的公投。

    作家顏擇雅今天上午在臉書發文表示，她認為台灣民主品質要提升，不是要靠增加投票項目（公投啦罷免那些），而是靠公民談論政治的理性程度（要對事不對人，不要非黑即白二分），還有參與程度（不同議題的倡議組織林林總總，經常發聲並提出調查報告，是好事）。

    顏擇雅認為，公投綁大選的最大問題，是公投極可能淪為操弄工具，變成衝高己方投票率的工具，公投的目的是可以吸引民眾對議題的關注，若綁了大選，民眾關注都被總統候選人吸引去了，公投題目怎會受到多大關注？

    2008年大選綠營發起入聯公投，藍營跟進發起返聯公投，顏擇雅指出，結果對台灣依然不是聯合國一員有任何影響嗎？不就是純粹浪費大家的錢；若公投不綁大選，就可以少掉許多這種沒意義的公投。

    顏擇雅質疑，同意方宣傳說綁大選可以省錢的論點，強調不綁大選，減少「入聯公投」或「返聯公投」那種無意義公投，「如果你只想省錢，當然要投不同意。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨到書店辦公投座談 林飛帆：盼有更多深入對話
    2021/12/08 20:25

    民進黨到書店辦公投座談 林飛帆：盼有更多深入對話
    竹女竹中模擬公投實體投票 學生︰體現公民權精神
    2021/12/08 13:59

    竹女竹中模擬公投實體投票 學生︰體現公民權精神

    林美秀飾演妃子 卻被打入「冷宮」！
    與選罷法大不同 中選會：12/18公投當天仍可宣傳或提及民調
    2021/12/07 20:23

    與選罷法大不同 中選會：12/18公投當天仍可宣傳或提及民調
    連趕2場！苗縣宣講公投 賴清德：替年輕人鋪好邁向國際的道路
    2021/12/07 17:34

    連趕2場！苗縣宣講公投 賴清德：替年輕人鋪好邁向國際的道路

    傳產拚能源轉型 台泥繳出漂亮成績單
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播