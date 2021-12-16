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    反萊豬影響經貿 會計師公會理事長：公投4個不同意

    公投倒數計時，會計師公會理事長黃奕睿喊出「四個不同意」。（資料照）

    公投倒數計時，會計師公會理事長黃奕睿喊出「四個不同意」。（資料照）

    2021/12/16 05:57

    首次上稿 12-15 21:39
    更新時間 12-16 05:57

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕公投倒數計時，會計師公會理事長黃奕睿喊出「4個不同意」。他說，萊豬不是食安議題，而是經貿及就業議題，如果因反萊豬而影響經貿夥伴關係，將影響投資及就業等；而藻礁是能源議題，很多廠商回來實質投資，需要穩定及相對環保的供電，若因三接遷離而影響供電，廠商將無法安心投資，若投資沒辦法持續，「台灣經濟就會像景氣循環股，怎麼上去怎麼下來」；至於核四議題則是核安問題，台灣有地震且幅員小，不容許發生一次核災。

    黃奕睿直言，萊豬不是食安議題，而是經貿及就業議題，美國有3億多人在吃，「我自己在美國留學也吃，我小孩現在在美國留學也吃」。他說，全世界都追求公平貿易，在國際標準下，「沒有道理你出貨給別人，別人不能出貨給你」；CPTPP最後一個P是「Partnership」，就是夥伴關係，要跟人家做夥伴就是要互信互利，在此基礎下，才能帶動暢旺的經濟，暢旺的經濟帶來充分的就業機會。

    「經濟學上講出超，某種程度就是輸出失業。」他表示，過去台灣是透過中國出超，中國輸出失業給各國，台灣青壯年變成要到中國工作；但這幾年台灣實體投資增加，產生結構性的改變，出口屢創新高，經濟成長率上來，股市萬點以上，國民所得破3萬美元，過去「毛3到4」，現在出現結構性改變，資金回來實質投資，帶來充分的就業機會。

    黃奕睿強調，台灣有實體投資，跟各國公平貿易，才有出路，等到大家充分就業，企業才會競爭人才，薪資自然提高，如果我們沒有辦法跟人家做夥伴，人家只好跟自己的夥伴做生意，實體投資就會像過去一樣移到別的國家，下一代年輕人是不是又要到國外找工作？他說，現在股市都萬點之上，因為經濟出現結構性改變，以前的經濟體質就是一萬點上下，現在就是一萬點以上的區間，經濟體質支撐股市，如果反美豬，讓別人認為你不是合作夥伴，人家只好跟自己的夥伴做生意。

    對於核四公投，他認為，核四是核安問題，不是能源議題，核四蓋的時候沒有那麼多替代能源，也沒有福島核災，福島核災不是因為在斷層帶上，而是地震帶來的海嘯造成的；就算核四不在斷層帶上，也沒辦法避免台灣不地震，地震了也沒辦法規定不發生海嘯，日本福島核災把人都疏散掉了，台灣北部1000多萬人要疏散到太平洋去嗎？核四重啟如果過了，是不是還要公投核廢料放在哪裡？台灣有地震是事實、台灣小也是事實，我們不容許發生一次核災，現在那麼多替代能源下，還要去賭核安嗎？

    另外，黃奕睿表示，藻礁說是環保議題，「我覺得反而才是能源議題」，台灣很多實體投資回來，需要穩定跟相對環保的供電，在比較不穩定、比較不衛生的發電下，實體投資會安心嗎？實體投資不能安心投資，就算現在已經進來了，未來會願意再進來投資嗎？如果投資沒辦法持續，「台灣經濟就會像景氣循環股，怎麼上去怎麼下來」。

    至於公投綁大選，他認為，這是效率問題，就像「公司法」規定每年6月底前召開股東會，但沒有規定日期，董事會決定就好；公投是人民的權利，但還要再公投決定公投的日期嗎？這就像公司召開股東會決定股東會的日期，這是沒有效率的，企業經營重效率，國家也應該重效率，只要人民權利受保護，行政事宜由行政機關決定就好，這樣國家才有效率。

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