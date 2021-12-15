「不排斥入民進黨」被說震撼彈 林昶佐：哪裡震撼？

無黨籍立委林昶佐。（資料照，記者楊丞彧攝）

2021/12/15 23:39

〔記者楊丞彧／台北報導〕無黨籍立委林昶佐今天（15日）中午接受黃光芹專訪時被問到，外界頻頻揣測是否可能加入民進黨？林昶佐以一貫的論調回應說，從來沒有排斥，但目前有很多自己的理念與目標，希望以無黨籍身分進行，短期內要先把階段性工作完成；結果媒體報導稱「拋震撼彈」。林昶佐晚間直播時直呼無奈，他強調，包括在前不久上「百靈果」的Podcast裡也是這樣的論調，不知為何今天變成拋出震撼彈。林昶佐無奈笑著說，「今天我『不排斥加入國民黨』才是震撼彈吧」！

林昶佐直指，那樣的回答其實就是他這兩年一貫的基調，他今天也不過是重申原本的立場，也是他基本的想法，他真的想不透，到底這哪裡震撼？他本身的理念無論加入民進黨或是台灣基進都是有可能的；林也說，真的要說拋震撼彈，「那一定是我加入國民黨，或不排斥加入國民黨，這才算吧！」不知道為什麼現在這樣就在震撼，真是奇怪。

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不過，對於為何維持無黨籍身分，林昶佐再次解釋，這事情得回到2016年他參與時代力量創黨的時候，有些理念例如人權、婚姻平權等進步價值，希望能突破傳統政黨的框架，增加對話的空間，希望有新的政黨開啟社會正面對話。而如果要團結更多人的力量，也應該要有新的政黨、新的論述、新的節奏去推，這是他當初創黨並參與的過程。

而談到退黨，林昶佐指出，大家也都知道後來在黨內的路線有些不同想法，而他的想法顯然不是其他人的想法。後來成為無黨籍之後，他秉持著一樣的理念與想法，在立法院搭起了香港友好連線，以及推動最近剛舉辦的開放國會論壇活動等等，都是他從2016年踏進政壇以來的基本想法。

林昶佐也提到，當初一起參與創立時代力量的戰友們，包括林穎孟、林亮君、黃郁芬、黃捷、曾玟學與吳崢等等也都相繼退黨，他誠心建議如果在政治工作要有長遠的規劃，還是要加入政黨運作會走比較長遠。

另外，林昶佐也說，在民進黨裡面確實有很多老朋友，包括李晏榕、洪申翰、林飛帆甚至是賴品妤等人，都在民進黨裡面努力爭取非傳統支持者的認同，而這些老朋友加入民進黨之後，也是朝這方向努力，例如洪申翰在第三天然氣接收站（三接）的議題上與環團溝通，以及在民進黨調整政策與完整論述等，洪都花很多努力在黨內與跨部會的溝通。

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