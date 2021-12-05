捍衛台灣安全！柯建銘：林靜儀、林昶佐一定會回到立院
2021/12/05 19:22
〔記者謝君臨／台北報導〕中選會3日宣告無黨籍立委林昶佐罷免案成立，投票時間為明年1月9日，將與台中市第二選區立委補選同日舉行。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今表示，明年1月，他相信林靜儀、林昶佐兩位一定會回到立法院，進入國防外交委員會，繼續為了台灣奮鬥，繼續堅持捍衛台灣的安全。
柯建銘稍早於臉書張貼林靜儀、林昶佐相擁的照片，並撰文表示，昨天，在蔡英文總統舉辦的「辣台派開講1218返鄉日」活動上，這一幕令人動容。
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柯建銘說：「一位是我中山醫學大學的優秀學妹」，同時也是立院問政表現備受肯定的前同事，這次接下台灣基進黨前立委陳柏惟的棒子，勇敢承擔，用其溫柔堅定的力量，試圖替台灣守下中二選區的林靜儀醫師。
另一位，則是堅定守護台灣本土意識，身兼國際性樂團主唱與立委多職，更是美國總統拜登舉辦的首屆「民主峰會」，亞洲唯一邀請的國會議員，卻也肩負起擋下國民黨發動罷免浪潮的林昶佐。
柯建銘表示，林靜儀、林昶佐這兩人，都將面對民意的考驗。「我希望，這兩位優秀的台灣人才，明年1月9日後，我能夠在立院國防外交委員會看到他們，繼續為了台灣奮鬥，繼續堅持捍衛台灣的安全。而我相信，他們一定可以。在這邊，拜託大家，守護他們，讓林靜儀與林昶佐，留在立法院」。