捍衛台灣安全！柯建銘：林靜儀、林昶佐一定會回到立院

無黨籍立委林昶佐與台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀相擁。（記者謝君臨翻攝臉書）

2021/12/05 19:22

〔記者謝君臨／台北報導〕中選會3日宣告無黨籍立委林昶佐罷免案成立，投票時間為明年1月9日，將與台中市第二選區立委補選同日舉行。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今表示，明年1月，他相信林靜儀、林昶佐兩位一定會回到立法院，進入國防外交委員會，繼續為了台灣奮鬥，繼續堅持捍衛台灣的安全。

柯建銘稍早於臉書張貼林靜儀、林昶佐相擁的照片，並撰文表示，昨天，在蔡英文總統舉辦的「辣台派開講1218返鄉日」活動上，這一幕令人動容。

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柯建銘說：「一位是我中山醫學大學的優秀學妹」，同時也是立院問政表現備受肯定的前同事，這次接下台灣基進黨前立委陳柏惟的棒子，勇敢承擔，用其溫柔堅定的力量，試圖替台灣守下中二選區的林靜儀醫師。

另一位，則是堅定守護台灣本土意識，身兼國際性樂團主唱與立委多職，更是美國總統拜登舉辦的首屆「民主峰會」，亞洲唯一邀請的國會議員，卻也肩負起擋下國民黨發動罷免浪潮的林昶佐。

柯建銘表示，林靜儀、林昶佐這兩人，都將面對民意的考驗。「我希望，這兩位優秀的台灣人才，明年1月9日後，我能夠在立院國防外交委員會看到他們，繼續為了台灣奮鬥，繼續堅持捍衛台灣的安全。而我相信，他們一定可以。在這邊，拜託大家，守護他們，讓林靜儀與林昶佐，留在立法院」。

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