臉書千字文引用哲學名言「我思故我在」 侯友宜：自己擬的

新北市長侯友宜說，臉書千字文是他3年前選舉時，自己所擬的、自己所說的話，只不過再拿出來跟所有的朋友分享。（記者林欣漢攝）

2021/12/15 16:14

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜前晚在臉書發千字文，首句話引用哲學家笛卡爾「我思故我在」名言。中廣董事長趙少康今天下午說，最不好就是發表這篇千字文，不知哪個「狗頭軍師」的點子，自以為是文青，要打屁股。對此，侯友宜下午回應，這是他3年前選舉時，自己所擬的、自己所說的話，只不過再拿出來跟所有的朋友分享。

侯友宜表示，大家都想太多了，這篇文章是他第1次出來參選時，自己所擬的、自己所說的話，「我只不過在實踐我自己的價值，希望這份價值因為堅持而擁有熱情不斷地走下去」。

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媒體詢問，是否會對公投立場清楚表態？侯友宜說，有關人民的健康、國家的安全，甚至包括產業的發展，他在行動裡面為人民、大家所託付的過程當中，都會用他的力量去實踐，平常都會朝這3大方向努力在做，所以也謝謝大家不斷地關心，大家齊心齊力，為中華民國好、為台灣好。

媒體追問，基層對公投不表態表示不滿，喊話要求退黨。侯友宜表示，謝謝大家的關心，努力做好事情，尤其只要人民所託付的事情，都全力以赴、好好做事。

媒體還問，未來有沒有可能脫黨參選甚至創黨？侯友宜提到，他以前就是一個警察，警察有警察的職志，其實這個職志跟國家的職志是一樣，保家衛國、守護人民的健康、讓產業永續發展，這就是他一路走來的方向，國家遠超過黨派，沒有個人，以前在槍林彈雨打仗的過程中，愛的是我們的國家，努力拚命，就是要保衛善良的人民們，這個初心永遠沒有變過。

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