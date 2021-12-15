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    侯友宜遲未表態成「戰犯」？ 連勝文：別把責任全弄到一人身上

    新北市長侯友宜遲遲不願就公投議題表態遭黨內質疑，國民黨副主席連勝文今日受訪表示，不要把責任都弄到一人身上。（記者施曉光攝）

    新北市長侯友宜遲遲不願就公投議題表態遭黨內質疑，國民黨副主席連勝文今日受訪表示，不要把責任都弄到一人身上。（記者施曉光攝）

    2021/12/15 09:58

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日上午出席「中華戰略學會慶祝中華民國110年行憲紀念日暨兩岸退撫制度學術研討會」受訪時，針對媒體詢問遲遲不願就公投表態的國民黨新北市長侯友宜，是否可能最後成為「黨內戰犯」，連勝文表示，大敵當前，在距離投票只剩3天之際，此時全黨全力對外爭取更多民眾認同比較重要，雖然幾個重大公投議題，支持民眾很多，但希望大家能轉化成為行動，要去投票，由於過2天天氣會變得不好，希望不要影響投票。

    對於媒體進一步追問，侯友宜的表態，是否有助於提高投票率？連勝文則說，鼓勵民眾投票，不是光靠一個人，黨內所有人都在努力，不能把責任全部弄到一個人的身上，要靠所有人努力。

    此外，有關外傳侯友宜可能在農曆新年後針對2024大選表態，連勝文表示，他沒有聽過，也完全不知，他沒有辦法針對傳聞評論，而且在沒有了解真假，或是否為有心人刻意誤導之前，他不知道該如何評論。

    連勝文在致詞時表示，國民黨雖然獲得民眾認同，但公投要通過，必須有近500萬人出來投票，投票當天天氣可能會不好，他希望大家不只是幫忙宣傳對公投的看法，更重要的是鼓勵大家出來投票，他懇請軍方人士一起發揮影響力。

    連勝文還說，民進黨利用國家的錢不手軟，遂行政治目的，資源有限的國民黨只能戰到最後一兵一卒，希望大家一起努力。

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