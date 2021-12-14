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    民進黨宜蘭縣議會黨團提臨時動議案 18議員連署反核四重啟

    民進黨宜蘭縣議會黨團，近期在縣議會臨時會期間，提出臨時動議案，盼縣議會基於縣民利益最大化，共同決議堅決反對核四啟封商轉；圖為負責連署的縣議員呂惠卿。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團，近期在縣議會臨時會期間，提出臨時動議案，盼縣議會基於縣民利益最大化，共同決議堅決反對核四啟封商轉；圖為負責連署的縣議員呂惠卿。（記者林敬倫攝）

    2021/12/14 15:12

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇，近期在縣議會臨時會期間，提出臨時動議案，盼縣議會基於縣民利益最大化，共同決議堅決反對核四啟封商轉，陳俊宇更說，如國民黨籍議長張建榮願意附議，願一起當共同提案人；張建榮則說，民進黨有民進黨的看法，國民黨有國民黨看法，不可能一起。

    公投將於18日登場，其中核四公投，格外引起宜蘭人的關注，各界均表達對核四重啟的反對，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙，也公開表態反對，與國民黨的主張打對台；民進黨、時代力量與民間團體，更組成宜蘭反核四公投行動聯盟，到縣議會請願，盼議會也能決議反核四。

    陳俊宇近期在縣議會臨時會提臨時動議案，主張縣議會基於縣民利益最大化，應共同決議堅決反對核四啟封商轉，更請大會決議，表明本會立場，目前已18名議員簽名連署，其中包含藍綠與無黨聯盟議員。

    陳俊宇說，他想用正式的提案方式，把反核四議題呈現出來，爭取縣議會34席議員能過半認同，更希望縣府以民意為依歸來努力，不要讓核四重啟，他也指出，如果張建榮或無黨聯盟召集人陳福山，願意附議此提案，願意邀他們一起擔任共同提案人。

    張建榮說，他不會去附議，不可能跟民進黨一樣的立場，反核四是民進黨的看法，他國民黨有國民黨的看法，不可能一起；陳福山則說，以他個人的立場，他願意連署反核，但這不代表無黨聯盟的立場，他也不願擔任提案人。

    針對核四議題，國民黨籍議員有人支持重啟，也有人反對，國民黨籍議員楊弘旻說，每個人都有表達意見的權利，核四廠離宜蘭太近，且放太久已淪為「拼裝車」，他反對重啟；國民黨籍縣議員陳鴻禧則不願連署反核，他說，他支持核四重啟，因為核四是環保、安全且低成本的能源，台灣現今因為缺電，導致國外廠商不敢投資，重啟核四，才能營造優質的投資環境。

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