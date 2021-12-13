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    黃士修宣布今天起絕食！ 網敲碗「四叉貓去吃泡麵」！

    黃士修（右）再出老招絕食抗議，不少人敲碗要四叉貓（左）再去現場吃泡麵。（圖翻攝自劉宇臉書）

    黃士修（右）再出老招絕食抗議，不少人敲碗要四叉貓（左）再去現場吃泡麵。（圖翻攝自劉宇臉書）

    2021/12/13 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕本週六（18日）將迎來「四大公投」投票，重啟核四公投領銜人黃士修宣布將自今天（13日）開始絕食到公投結束。對此，律師林智群狠酸黃士修根本只是在減肥，還疑惑網紅「四叉貓」這次會不會也到黃士修面前吃泡麵。

    黃士修11日上午在中選會舉行重啟核四公投案電視意見發表會上宣布，他會從13日中午開始絕食，下午參加完辯論、廣播等行程後，晚上7點到自由廣場靜坐，預計絕食到18日公投結果出爐，還強調「如果我一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由，這是我這輩子做過最划算的交易」。

    對此，律師林智群今天下午在臉書發文狠酸黃士修，「聽說土條『又』要減肥？好笑的是他還先講好『停止絕食』的時間。那就是減肥啊！裝模作樣幹什麼？」他還不忘提「四叉貓」劉宇，「不知道四叉這次會不會又跑去他面前吃泡麵？」

    黃士修2018年時因加碼送「以核養綠」連署書遭中選會拒絕，率人在中選會前絕食抗議，當時四叉貓就特地到絕食抗議現場惡搞，在黃士修身邊泡泡麵來吃。這次黃士修再用老招，不少網友也通知四叉貓黃士修又要絕食，讓四叉貓忍不住在臉書發文表示，「為什麼大家看到土條絕食的新聞就跑來敲我啦！」

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