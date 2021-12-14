重啟核四有8大不可行 跨科系學者齊呼籲公投不同意

面對18日將舉行的公投，面對「重啟核四」公投，跨科系學者今（14日）齊聲呼籲「不同意」，從科學分析角度提出8大不可行。（記者吳柏軒攝）

2021/12/14 12:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對18日將舉行的公投，其中「重啟核四」案今（14日）被多名跨科系學者公開呼籲「不同意」，從工程、環境、核安、經濟、法律等有8大不可行，痛批提案方諸多錯誤，且若核災爆發直接衝擊每年7兆元新台幣GDP與無法估計的復原成本。

清華大學、中山大學、中興大學、東華大學、政治大學等多名跨科系學者今齊聚，批評「重啟核四」提案方有許多違反科學、錯誤資訊誤導，憂心社會大眾受影響，決定挺身召開記者會從各領域說明，重啟核四有8大不可行。

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清大電機系教授呂忠津說，核四分包835項，無總顧問，施工廠商逾500家，當年台電興建過程還違規自行變更設計，反應爐控制神經中樞等可靠性堪憂，核四已不等於核科技。

中山大學物理系副教授郭建成則說，提案方宣稱超級大地震下核四會屹立，但核分裂反應一啟動就不可逆，日本福島核災更是地震海嘯導致供應冷卻池失效，導致高熱熔毀反應爐而難以挽救，只要核四失去外部支持，就會失控。

中興大學環工系教授莊秉潔則研究，核四若發生福島規模核災，在大氣環境與降雨等影響，全台因輻射塵衝擊，約11％土地須永久撤離，包含北北基、宜蘭、桃竹乃至高屏山區，且多數水源也會受影響。且核電無法協助工廠減少空污，與新燃氣電廠的效果一樣。

東華大學自然資源與環境系教授戴興盛估算，福島核災10年來災損高達20兆元台幣，若核四災害同規模，估將直接衝擊全國3分之1的GDP（約每年7兆元），復原成本更無法預估，重啟核四則尚須多花1千億元經費，亦恐造成再生能源遭排擠。

政治大學法律系教授林佳和說，美國曾重啟核電廠，但花了9年，核四執照已過，依法重新申請建廠與環評，加上地質調查、施工、耐震補強、試運轉等，最少需花15年，非5年就能商轉發電，是公投前關鍵資訊。

中山大學社會系副教授邱花妹強調，核四困擾台灣40年，封存已7年，但核廢料需用10萬年尺度看待，不能讓台灣暴露核災風險，又讓後代子孫難解，重啟核四不符合環境與世代正義，呼籲此公投案「不同意」。

中山大學社會系副教授邱花妹，看待核能需用10萬年的尺度，核四生命週期僅40年運轉，不符合環境與世代正義。（記者吳柏軒攝）

中興大學環工系教授莊秉潔研究，模擬核四發生日本福島核災，全台平均將有11％土地須永久撤離，再也不能住人，包含北北基、宜蘭、新竹、桃園乃至高屏山區，台灣難以承受。（記者吳柏軒攝）

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