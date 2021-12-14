全民國防攏是假？ 數據揭：僅三成多義務役退伍軍人曾被教召

義務役軍士官教召。（示意圖）

2021/12/14 08:26

〔記者吳書緯／台北報導〕考量敵情嚴峻，國防部推動後備戰力改革，1日已開放明年教召名單查詢，許多民眾查詢後發現「中獎」或「又中」，質疑召訓系統的公平性；據國防部統計數據指出，處在召訓編管期的12年內退伍的義務役軍士官、8年內退伍的義務役士兵共計70萬679人，共有43萬7324人從未被教召過，整體教召比例未達4成，有失全民國防精神、召訓公平原則。

推動後備戰力改革是總統蔡英文推動國防改革的重點，國防部明年更推出加強版的14天教召，中間更不實施休假，並將8年內召訓未滿4次的後備軍、士官，編管期將延長至12年；許多已超過退伍超過8年、未滿12年的義務役軍士官，赫然發現明年居然也要教召。

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根據本報取得的國防部義務役軍士官、兵退伍年度與教召次數統計表發現；自2013年間至2020年退伍的義務役士兵（含1年制義務役與軍事訓練役）共計有58萬6502人，有38萬6864人從未被教召過，10萬2085人被教召過1次，9萬7552人被教召2次，1人被教召3次，4次或以上為0人。

自2009年間至2020年退伍、處在12年編管期限的義務役退伍軍官，共有1萬1036人，從未召訓者達4001人，召訓1次的有3401人，召訓2次為3631人，召訓3次9人，4次或以上為0人。

若已原先制度「8年內退伍」觀察，自2013年之後退伍的義務役軍官共計2767人，共有982人從未被教召，824人被教召1次，961人被教召2次，召訓3次或以上為0人。

至於2009年間至2020年退伍、處在12年編管期限的退伍義務役士官，共有10萬3141人，從未召訓者達4萬6459人，召訓1次的有2萬4213人，召訓2次為3萬2460人，召訓3次9人，4次或以上為0人。

若限縮為「8年內退伍」統計，自2013年之後退伍的義務役士官，共有3萬2015人，從未召訓者達1萬2351人，召訓1次的有9213人，召訓2次為1萬450人，召訓3次1人，4次或以上為0人。

對此，退伍義務役軍官簡先生受訪質疑，所以根本沒有所謂「後退先用」，不愧是國防部作風，義務役士兵退伍8年後就不用被教召，義務役軍士官卻要延長到12年，到底公平性何在？國防部片面延長年限教召年限，也讓民眾喪失信賴感，將影響志願役軍士官募兵成效，惡性循環。

另一位退伍義務役士官黃先生看到數據，受訪時表示，國防部的說法找沒召到4次的「補足到4次」，事實上根本沒有半個人召到4次，退伍8年內的軍士官只有1人被教召到第3次，國防部的說法是公然說謊。

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