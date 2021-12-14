明年訓量擴編 國防部：召訓率可望提升

國防部官員表示，待後備部隊完成擴充，將朝每年召訓廿六萬人以上的目標努力。（資料照，軍聞社）

2021/12/14 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動改革強化後備戰力，唯統計資料顯示，過去八年退伍的義務役士兵達五十八萬餘人，卻有卅八萬餘人從未被教召。軍方人士對此表示，國軍教召選員以專長、部隊屬性等有關，每年現可召訓約十二萬人，待後備部隊完成擴充，將朝每年召訓廿六萬人以上的目標努力。

朝每年召訓26萬人目標努力

立法院預算中心去年七月公布「我國後備軍人及替代役備役役男召訓現況及其相關問題之探討」報告，內容揭示，我國二○一六年至二○一九年之間合退伍八年內可選充受召的後備軍人總數，約七十八萬餘人至八十三萬餘人之間，但每年實際受召的人數僅卅一萬餘人至卅四萬餘人。換言之，符合召訓條件的後備官兵，有將近六成未曾被召訓。

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國軍日前公布明年召訓人數，分別為一．五萬人參與新制教召、九．六萬人參與舊制教召，總數為十一．一萬人。

軍方人士坦言，受到兵役制度轉型、組織編裝與員額調整，原為司令部的後備指揮部也於二○一二年降編，召訓能量有所限制，現階段每年可召訓人數約十二萬人左右，且教召選員會考量軍種、專長、戶籍、階級等因素，並非每個人都會接受召集。不過，隨著國防部明年將成立「全民防衛動員署」，後備旅、訓練中心亦隨之復編，訓練能量可望逐年大幅提升。

國防部去年十月向立法院遞交「提升後備戰力」專案報告，指國軍每年平均召訓量約十二．五萬人，「提升後備戰力」案另增編五個甲種旅、三個後備訓練中心，一年內即可將編管廿六．八萬人施訓完畢。官員表示，包括新制教召等後備戰力改革案，須經過驗證並視執行情況滾動式調整，但會持續朝擴充施訓人數的目標努力。

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