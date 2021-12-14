過去8年退伍士兵 6成5從未被教召

退伍義務役軍士官兵教召次數統計

2021/12/14 05:30

國防部後備動員機制 立委：有需要向社會交代

〔記者吳書緯、涂鉅旻／台北報導〕國防部明年起將成立「全民防衛動員署」，並執行相關改革配套，往年列管後備軍人召訓人數偏低，備受外界訾議。根據國防部統計，過去八年退伍的義務役士兵達五十八萬餘人，卻有三十八萬餘人從未被教召、十萬多人教召一次、九萬七千人被教召兩次，等於逾六成五的退伍士兵從未被教召；立委點名國防部的後備動員機制，有需要向社會交代。

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國防部一日開放明年度教召查詢系統，其中約一．五萬人接受為期十四天的新制教召，而參與舊制教召的後備軍人共九．七萬人；國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將十一月初於記者會僅稱，教召以「後退先用」、八年內退伍者為主要對象。

總計58萬多人 38萬從未被召訓

許多退伍官兵上網查詢後，發現明年「中獎」需參與教召，甚至已是第二次被召；許多退伍超過八年的義務役軍、士官更發現居然也被教召，不滿教召機制的公平性。國防部說明，今年初已對外表示會放寬後備部隊軍士官編管八年限制，放寬至退伍十二年，並仍以召訓四次為限。

然而，據國防部統整的「義務役軍、士官、兵退伍年度與教召次數統計表」，自二○一三年至二○二○年退伍的義務役士兵（包含軍事訓練役），總計五十八萬六五○二人，其中有三十八萬六八六四人「從未被教召」；十萬二○八五人被教召過一次；九萬七五五二人被教召過兩次；一人被教召三次。

近三年退伍者 逾九成沒被教召

若以二○一八年至二○二○年退伍的義務役士兵做統計，總計二十萬四九二四人，其中十八萬六九四四人從未被教召；一萬七四七三人被教召一次；五○七人被教召兩次，等於近三年退伍的義務役士兵逾九成從未被教召。從上述統計數據觀之，國防部自打臉其教召機制「後退先用」的原則。

若以義務役軍官的退伍年度和教召次數的統計，自二○○九年至二○二○年退伍的義務役軍官為一萬一○三六人；四○○一人從未被教召；三四○一人被教召一次；三六三一人被教召兩次；三人被教召三次。

對於往年列管後備軍人召訓人數偏低問題，立院外交及國防委員會召委、民進黨立委趙天麟認為，在「後備戰力改革案」推動下，召訓量、教召品質應會按計畫達成，但關鍵在於，國軍如何將後備軍人與常備部隊實務相互結合，須國防部提出更具體計畫並接受檢視，才能發揮戰力。

民進黨立委陳亭妃表示，就統計資料來看，國防部並未按照「後退先用」的準則，退伍未滿八年教召次數並不多，而且都並未召滿四次，國防部的後備動員機制，仍有需要向社會交代之處。

據國防部統計，過去八年退伍的義務役士兵達五十八萬餘人，卻有三十八萬餘人從未被教召，等於逾六成五退伍士兵從未被教召；圖為教召員專長複訓。（軍聞社）

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