新制教召14天不休假 國軍爭取多發津貼

國防部明年將試辦新制教召，入營受訓14天期間並無休假、外散宿，不過，有機會領取更高額的召訓津貼。圖為今年度漢光演習中，後備軍人參與火砲實彈射擊。（取自國防部發言人臉書）

2021/12/12 22:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部明年將試辦新制教召，接受召集的後備軍人須入營受訓14天。軍方表示，考量訓練延續性，參與新制教召的後備軍人，14天召訓期之間並無休假、外散宿。不過，參與新制教召的後備軍人，有機會領取更高額的召訓津貼，國防部目前正向行政院爭取中。

國防部將於明年元旦成立「全民防衛動員署」，並試辦一年一召、一次14天的新制教召。國防部評估，明年參與新制教召的後備軍人約1.5萬人，考量明年仍為新、舊制並行，參與新制教召1次可抵舊制2次。全案預計於明年第一季至第三季施行，第四季驗收檢討成效。

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根據軍方規劃，參與14天召訓的後備軍人，將接受28小時的射擊訓練、56小時的戰鬥教練，後者的訓練項目，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置等各項演練。

國防部補充表示，為期14天的新制教召依照各單位的任務排定課表，另也有26小時的夜間訓練。考量教召課程的延續性，課程採循序漸進方式排定，因此，後備軍人受召的14天期間，並無實施休假、外散宿。

雖然教召變「硬」，但國軍同步規劃福利措施，根據國防部現有作業要領，參與召訓的後備軍人，軍官召集津貼為每日900元、士官每日800元、士兵每日700元。國防部表示，配合教召政策革新，已完成提高新制教召後備軍人給與規劃，目前正向行政院爭取中。

另外，國防部今年初宣布，8年內召訓未滿四次的後備軍、士官，編管期將延長至12年，隨後於今年9月起，推動部分軍事訓練役男下部隊政策，亦開放部分役男接受士官訓練。國防部表示，未召滿4次的軍、士官編管12年的作法，屬於常態措施，未來以士官階級退伍的軍事訓練役男，也是此措施的適用對象。

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