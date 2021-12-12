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    首頁　>　政治

    尼加拉瓜外交轉向 歐盟聲援：力挺民主台灣

    尼加拉瓜10日片面宣布與我斷交，我國外交部也立刻發出聲明表示遺憾，決定終止與尼國外交關係。外交部入口尼加拉瓜國旗隨即撤收，只剩下14面邦交國旗幟。（法新社）

    尼加拉瓜10日片面宣布與我斷交，我國外交部也立刻發出聲明表示遺憾，決定終止與尼國外交關係。外交部入口尼加拉瓜國旗隨即撤收，只剩下14面邦交國旗幟。（法新社）

    2021/12/12 19:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜前（10）日在美國召開民主峰會當下，無預警宣布與台灣斷交，隨後和中國復交。歐盟今天回應此案，重申支持民主、法治、人權與市場經濟的台灣，「台灣在許多方面是理念相近夥伴，歐盟將持續與台灣開展合作與交流」。

    尼加拉瓜在台灣時間10日與我國斷交，並隨即與中國復交。美國白宮對此表示，尼國政府這項決定，使該國人民失去了台灣這個可靠、民主的夥伴，「台灣是這個地區國家有相同理念的民主夥伴、堅定的同伴、朋友，我們鼓勵所有在乎民主、透明、法治以及為其人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣往來」。

    歐盟重申一中政策：台灣是「理念相近的夥伴」

    此外，一位歐盟發言人今天回應媒體提問表示，歐盟注意到尼加拉瓜外交轉向的決定。他強調，歐盟仍遵循其一中政策，亦即在承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府的同時，歐盟也有興趣與台灣開展合作與交流。

    歐盟發言人強調，台灣在許多方面是歐盟理念相近的夥伴。歐盟將繼續支持台灣基於民主、法治和人權的治理體系，以及其開放社會和市場經濟。如同歐盟副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）10月19日在歐洲議會史特拉斯堡全會上，代表歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）發言時所說的，歐盟需要加強與台灣交往，確保台灣維護其民主、自由及開放市場。

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