連勝文酸「蔡女士」大部分時間花在「洗腦」老百姓

連勝文說，「蔡女士」如何想他不知道，蔡總統可能大部分的時間都花在公投「洗腦」老百姓。（資料照）

2021/12/11 17:20

〔記者施曉光／台北報導〕前駐尼加拉瓜大使吳進木在尼加拉瓜與我斷交前一個多月請辭退休，後又獲得尼加拉瓜授予國籍，國民黨副主席連勝文今天下午出席「中華民國道教法師聯合總會」會員大會受訪時，對於媒體詢問蔡英文總統是否應該事前就已獲悉此事，連勝文說，「蔡女士」如何想他不知道，蔡總統可能大部分的時間都花在公投「洗腦」老百姓，所以對此事不太了解，而蔡總統下面的那一群人可能也忙著編造謊言「洗腦」民眾，對於邦交國狀況可能都不知道。

媒體提及，民進黨日前於高雄舉辦公投說明會時，請辣妹舞團助陣，連勝文說，可能是民進黨辦活動，人來得比較少，所以才用辣妹，他還說，包括自己與朋友平常如果手機看到有辣妹，也會稍微停一下，民進黨是否真的因為人太少，才要用辣妹吸引群眾？

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他說，民進黨走到這種地步，可能是對於公投議題掌握有限，但民眾可能沒有完全接受民進黨的洗腦，因為台灣民眾真的沒那麼好騙。

連勝文還說，這次尼加拉瓜斷交事件證明民進黨在外交烽火連天，與對岸採取衝突的方式，對於維護我對外關係，讓他懷疑，他強調，台灣無論對外、對陸關係，都應該是相輔相成，如果對外採取衝突方式，勢必影響兩岸關係，如果對陸採取衝突，也勢必影響外交關係。

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