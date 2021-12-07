鄭運鵬暗指連家有家暴傳聞 連勝文︰「畜生」的話不回應

國民黨副主席連勝文與國民黨台北市議員宣傳公投貼紙，呼籲投下4個同意票。（記者林良昇攝）

2021/12/07 11:47

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連勝文指「畜生」的話不回應 鄭運鵬：顯示權貴心態

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席連勝文日前批綠營網軍是「半獸人」，民進黨立委鄭運鵬一度在臉書上暗指連家過去的家暴傳聞，連勝文今受訪時批反批鄭是「網軍頭」，這種類似「畜生」所講的話他不做回應，因為在2000年大選中已被證實是虛偽的假訊息。

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連勝文今與台北市議會國民黨團書記長王欣儀、台北市議員戴錫欽、張斯綱、李柏毅、李明賢等人在國民黨召開記者會，將發送「四個都同意，堅定蓋下去」公投貼紙，呼籲民眾踴躍出門投票。

王欣儀表示，在公投宣講期間發現很多民眾還不清楚下週六就要舉行公投投票，但這次公投是18歲以上就有投票權，通過門檻要將近500萬票，還要同意高於不同意，門檻相當高，她們自費印貼紙方便民眾索取，呼籲千萬不要放棄投下公投票。

連勝文表示，大多數民眾都會認同不管是國民黨或民間團體的主張，但還是要出來投票才能阻止不好的事情發生，否則未來後悔就來不及了。

連勝文批評，民進黨要核能安全，但不要食品安全，是自相矛盾，就是因為靠網軍治國，才能扭曲是非，發動錯誤的認知作戰，唯有透過公民意志展現，才能教訓暗黑網軍胡做非為，才能教訓民進黨在防疫中荒腔走板的作為。

媒體詢問，對於遭鄭運鵬在臉書上暗指連家過去的家暴傳聞，連勝文表示，他大概不會對「網軍頭」的不實言論做任何回應，在過去選舉中，民進黨用這種虛偽的造假訊息攻擊他和他的家人，不是第一次了。

連勝文反嗆，「網軍頭」講的類似「畜生」所講的話，基本上在2000年大選中已經被證實是虛偽的假訊息，更加證明民進黨的網軍是無所不用其極，假訊息、假新聞、假圖片，所有東西都是假的，所謂「半獸人」，半畜生一半人的道理就在這裡。

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