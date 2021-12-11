防止中國策反與台斷交？美官員曝：會給宏都拉斯更多經濟援助

宏都拉斯左派候任總統秀瑪菈．卡蕬楚。（路透）

2021/12/11 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜被中國「策反」，與我國斷交轉和中國建交，我另一友邦宏都拉斯動向更備受矚目，美國政府高階官員透露，雖美不確定方宏都拉斯是否會跟進尼加拉瓜，轉和中國建交，但美方願意提供更多的財政援助等誘因，並警示中國的真正意圖。

根據《路透》報導，這名官員認為，尼加拉瓜切斷對台外交並轉向中國，是尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權試圖阻擋、回應美國和多國制裁的手段之一，也是奧蒂嘉鞏固其「專制政權」行動的一部分，才會利用這樣的方式向中共表態，尋求支持。

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該官員認為，尼加拉瓜轉向是一個非常「特有」的案例，美國不認同西半球後續會出現其他類似舉動。

該官員說，美國持續向宏都拉斯承認台灣、有外交關係的美洲國家提出誘因和理由（make the case），並警告這些國家注意中國在美洲地區不良的意圖和不公開透明的投資「戰略」。

該官員透露，雖美國不確定宏都拉斯後續動向，但華府已準備好增加經濟援助，協助秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）處理要務，包含開發方面的資源，藉此讓宏都拉斯知道，和美國關係良好會比靠攏中國更有利。

該官員另外指出，台灣、日本以及南韓等盟邦能協助加速私營部門成長。

上月28日在宏都拉斯總統大選勝出的左派候任總統秀瑪菈．卡蕬楚，曾在選戰期間展露願與中國建交的態度，不過宏國準副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）選後曾強調，從貿易或歷史來看，美國都是宏國的親密盟友，將與台灣維持80年邦交，不會和中國發展關係。

2名宏都拉斯政權移交小組高層人員則表示，宏國會維持和台灣的關係，自由黨國際關係秘書兼卡蕬楚團隊成員杰拉爾多·托雷斯（Gerardo Torres）表示，新政府不會與台北斷絕關係，「卡蕬楚已經明確表示，這些關係將持續下去，黨內沒有人想讓政府與美國疏遠」。

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