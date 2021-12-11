尼加拉瓜與我斷交 立陶宛議員賀台灣「解脫」

立陶宛國會議員莎卡琳恩（左）日前訪台時，與同被中國制裁的外交部長吳釗燮（右）同框。（取自外交部推特）

2021/12/11 16:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕尼加拉瓜昨天片面宣布與我斷交，各國人士紛紛為台灣送暖，日前結束訪台行程的立陶宛國會議員也表示與台灣同在。名列中國制裁名單的議員莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）表示，她對此無法故作難過，反而是「終於解脫了」！因為獨裁專制國家與民主國家道不同不相為謀，儘管如此，還是希望尼國人民總有一天能享有更安全的未來，就像是在立陶宛與台灣一樣。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）也力挺台灣，並表示尼加拉瓜不支持民主的台灣，而是決定與進行種族滅絕的共產主義者交朋友，他祝福尼加拉瓜「好運」。

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立陶宛國會友台小組副主席馬提奧（Marius Matijošaitis）說，很遺憾得知尼加拉瓜與台灣斷交，但我們相信在志同道合的國家越來越多的支持下，台灣的自由民主將繼續發光發熱，並終將獲勝。他並強調，堅定支持台灣！

我國外交部長吳釗燮昨夜也強調，中國在國際人權日的這天（10日）發動的軍事威脅與外交攻擊，讓台灣站上反制威權主義擴張的前線，但中國無法改變台灣作為民主國家的意志，我們將繼續自由地生活屹立不倒，像燈塔一樣閃耀。

而針對中國近來持續升高對立陶宛的經濟脅迫，破壞以規則為基礎的國際貿易體系，意圖逼迫立陶宛改變其與台灣相互設處的外交政策決定，我國外交部昨也表示嚴正譴責。

外交部指出，我國呼籲中國立即停止對立陶宛的歧視與報復性貿易措施，包括以技術問題阻擋立陶宛貨物在中國通關，或脅迫第三國不准進口立陶宛生產原料及零件等；而中方意圖規避國際社會公開檢視中國的不當打壓，我國政府對此嚴肅議題與美國及歐盟同樣高度關切，藉此重申對以規則為基礎的國際貿易體系堅定支持，強力呼籲國際社會共同譴責及反制威權主義的經濟脅迫手段，以維護公平、自由及互惠的國際貿易環境。

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