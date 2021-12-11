新總統親中態度逆轉！宏都拉斯新政府：將與台灣維持關係

宏都拉斯總統當選人卡蕬楚。（路透）

2021/12/11 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜昨突然宣布與我國斷交，旋即和中國復交，各界關注是否會有斷交骨牌效應。其中另一友邦宏都拉斯上月剛舉行總統大選，新政府對我方態度引起各界關注，今外媒報導，宏都拉斯選後政權移交團隊2名成員透露，新政府將維持與中華民國的關係。

宏都拉斯上月28日舉行總統選舉，當選的左派候任總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）曾在選戰期間展露願與中國建交的態度，對此，宏國準副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）選後強調，從貿易或歷史來看，美國都是宏國的親密盟友，將與台灣維持80年邦交，不會和中國發展關係。

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綜合外媒報導，在尼加拉瓜轉向與中國復交的第二天，宏都拉斯政權移交小組的兩名高層人員表示，該國將維持與台灣的關係。自由黨國際關係秘書兼卡蕬楚團隊成員杰拉爾多·托雷斯（Gerardo Torres）表示，新政府不會與台北斷絕關係，卡蕬楚已經明確表示，這些關係將持續下去，黨內沒有人想讓政府與美國疏遠。

不過，政權移交小組的另一名成員魯道夫·帕斯托（Rodolfo Pastor）則對宏都拉斯未來承認中國的可能性持開放態度，並稱中國為「新超級大國」，宏都拉斯正在研究此事。他也說，希望宏都拉斯未來的國際關係多元化，但強調與台灣的關係不會像尼加拉瓜那樣立即發生變化。

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