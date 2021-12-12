尼加拉瓜斷交後授我前大使國籍 外交部：仍屬涉密人員

我前駐尼加拉瓜大使吳進木去年7月出席我國捐助尼國平民新屋「安頓之家」贈交儀式。（取自尼加拉瓜大使館網站）

2021/12/12 11:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜總統奧蒂嘉政權9日宣布與台灣斷交，隔天宣布授予我前駐尼大使吳進木夫婦尼加拉瓜國籍，感謝他們14年來對尼國的貢獻。外交部表示，吳前大使屬涉密人員，仍受「國家機密保護法」規範。

吳進木於2007年至2011年、2017年至2021年兩度擔任中華民國駐尼加拉瓜大使，2個月前才退休離任。

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尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權12月9日宣布與台灣斷交隔天，尼加拉瓜政府宣布授予吳進木國籍。公報指出，吳進木符合取得尼加拉瓜公民身分的規定和法律程序，感謝吳進木伉儷14年來對尼國社會、經濟、科技、教育和文化發展貢獻良多，深化兩國關係。

外交部今天表示，我前駐尼加拉瓜大使吳進木今年9月28日因個人生涯規畫申請退休獲准，並已於11月17日離任。對於吳前大使退休後個人或家庭規劃，外交部沒有評論。但外交部強調，由於其屬涉密人員，仍受「國家機密保護法」規範。

「國家機密保護法」之機密分為絕對機密、極機密與機密，指為確保國家安全或利益而有保密之必要，對政府機關持有或保管之資訊，依法核定機密等級。法規針對洩漏或交付國家機密者設有罰則。

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