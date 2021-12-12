14邦交國誰最危險？ 學者把它排第一

在中國作梗下，尼加拉瓜前天與我斷交後，我國與其他14個邦交國的互動關係也備受關注。（美聯社檔案照）

2021/12/12 06:15

〔記者楊丞彧／台北報導〕尼加拉瓜台灣時間10日片面宣布與我斷交，我國邦交國數僅剩14國，外界關心邦交是否穩固。政治大學國關中心研究員嚴震生11日受訪分析，我國友邦以宏都拉斯狀況最需高度注意，其餘包括海地、史瓦帝尼與教廷等也可能會有狀況。嚴震生指出，在我國2007年與聖露西亞恢復邦交後，邦交國就有去無回，雖然目前外交部力推的實質關係很重要，但邦交國的意義畢竟不同，他也希望外交部能主動出擊，針對人口數少的小國努力，盡力扳回一點顏面。

嚴震生指出，宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）陣營雖說會跟台灣維持邦交，不過她屬左翼、左派與美國意識形態不合，且跟美國之間，因其前總統丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）遭軍方政變之事有些埋怨，還有難民與毒品等議題等矛盾，除非美國願在難民議題軟化立場，或許對我國邦誼會有所幫助，但現在並沒看到跡象。而在尼加拉瓜與我斷交後，宏都拉斯可能是最危險的一個。

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而與教廷的關係，嚴震生則直指完全不操之在我方，主要還是看習近平對宗教管控的力道是否放鬆。教廷雖一直想跟中國建交，過去也做了很多犧牲，包括主教任命權的讓步等，但地下教會與官方教會之間如何互動，以及過去神職人員如何平反等問題上仍有歧見，我國可能暫時還不用擔心。

而非洲唯一邦交國史瓦帝尼，嚴震生則說，國王在反對派三不五時的抗爭中關關難過關關過，不過如果王室被廢，要維持邦交將會有很大困難。而我國的角色非常尷尬，而海地政局不穩，災後重建狀況很糟糕，如果中國願意承諾協助，轉向也不無可能。

嚴震生也提到，我國在史瓦帝尼的角色有點尷尬，若一個不小心將會陷入當年南非的狀況。當年我國在南非被認為是挺白人少數政權，以至於在曼德拉上台之後就出現狀況。美國已經針對史瓦帝尼政情提出呼籲，希望王室與反對派和平理性對話，我方可能也不得不需與反對派有所接觸；但萬一跟反對派接觸而觸怒王室，或許可能因此斷交，之間的尺度也讓我國外交人員不得不謹慎處理。

嚴震生認為，維繫邦交國仍至關重要，第一，邦交國在象徵主權上意義重大，包括國旗是否能在國外飄揚，以及我國總統出訪是否能獲得應有禮遇；第二，我國欲加入國際組織也都透過友邦提案支持，若我國連個「內應」都沒了，國際參與就會遇到很大麻煩；第三，透過援助友邦也能實踐我國對國際社會的承諾，我國援外未達歐洲國家水準，至少透過援助邦交國，能維持我國際形象。最後，嚴震生也提到，維繫拉美與加勒比海邦交國，也有助於總統「過境外交」。

嚴震生指出，以前我國與中國外交戰，至少都還有來有往，陳水扁政府時期儘管邦交國折損不少，但也還有新增邦交國；而在2007年之後，我國的邦交國數字就有去無回，現在看起來好像較無企圖心，他建議外交部可以考慮主動出擊，就像是打籃球5個人當中，除了得分主力球員之外，其他球員也要能偶爾在外線放冷箭，給對方防守球員壓力，我國外交工作也應讓中國感到不得不提防的壓力。

不過，嚴震生也認同實質關係對我國外交也很重要，如跟美國或歐洲等理念相近國家，而與立陶宛的關係確實也給了中國些許壓力，不過邦交國在象徵主權的意義上仍至關重要。有很多小國沒有非得跟中國不可，例如人口10萬左右的小國，我國醫療援助之類的量能應也有能力照顧到，或許是一個可以努力的方向。

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