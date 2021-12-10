幕後》中國布局策動尼國與我斷交 尼國因美國等國際制裁向中靠攏

尼加拉瓜政府今天突然宣布與我國斷交，並在短短3小時內即與中國復交。（美聯社）

2021/12/10 18:29

〔記者李欣芳／台北報導〕尼加拉瓜政府今天突然宣布與我國斷交，並在短短3小時內即與中國復交。據悉，台尼兩國斷交，來自中國的策動與精心布局，由於勝選連任的尼國總統奧蒂嘉在競選過程中對反對派等異議人士進行逮捕等全面性打壓，受到美國等國際間的強烈制裁，中國趁著尼國面對制裁的經濟壓力下積極拉攏、利誘，策動斷交，尼國最終在經濟壓力考量下，選擇向北京靠攏，並在斷交聲明強調接受「一中原則」，這更顯示來自中國幕後的策動安排。

黨政人士分析說，這是中國戰狼式外交的反擊，選擇在美國召開民主峰會的時機出手，其意圖很清楚，就是向國際民主社會挑釁，而因台灣即將舉行四大公投的投票，兩岸海峽論壇也將在明天登場，中國也以策動尼國的斷交企圖干擾台灣。

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事實上，奧蒂嘉2006年再度當選總統，就對台灣的態度相當曖昧，尼加拉瓜被視為可能倒向中國的我中美洲友邦之一。這次尼加拉瓜向北京靠攏，是尼國史上第2次與中華民國斷交，兩次相隔36年，決定者都是人權記錄惡名昭彰的奧蒂嘉。

尼加拉瓜11月7日舉行總統大選，儘管再次由總統奧蒂嘉勝選連任。但在選舉過程中，奧蒂嘉政府全面持續打壓異議人士，其政敵不是入獄，就是流亡海外，因此遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迄今美、英、歐盟及美洲國家組織等40餘國及國際組織都拒絕承認尼加拉瓜選舉結果。美國總統拜登更質疑這場大選「既不自由也不公平，而且絕不民主」。

知情人士指出，由於國際制裁使尼加拉瓜面臨相當大的經濟壓力，但奧蒂嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏，而尼加拉瓜與台灣斷交，先前已有跡象可循，尼國日前接連指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商。

尼加拉瓜今天上午與台灣斷交，就在國人一片錯愕之際， 尼國隨即轉而與中國建交，中國官媒央視新聞app隨後率先報導，尼國政府代表團在天津與北京舉行會談，中國外交部稍晚立即高調宣布，兩國簽署建交的聯合公報，內文提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」，打壓台灣的心態昭然若揭。

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