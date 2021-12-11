黃士修幻想曾被徵詢入閣 苗博雅回敬「3問題」嘲諷網笑翻

苗博雅本月初曾和黃士修辯論「重啟核四」案，事後雙方拍了合照，其中黃士修的「詭異姿勢」引發熱議，（圖取自黃士修臉書）

2021/12/11 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕重啟核四公投領銜人、正方代表人黃士修今（11）在意見發表會聲稱，蔡總統連任勝選的第3天，有民進黨高層派人徵詢他入閣的意願，遭總統府發言人張惇涵打臉，這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫。曾和黃士修在重啟核四案對決的台北市議員苗博雅也提出「3個問題」加以嘲諷，讓許多網友笑翻了。

黃士修今除了在意見發表會中宣布將於13日前往自由廣場絕食到公投結束為止，還聲稱2020年選後有民進黨高層派人徵詢他入閣，但此言論遭總統府發言人張惇涵打臉，表示這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫，「黃先生以這種離譜的言論來支撐重啟核四的論述，一點都不科學。對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意」。

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對此，苗博雅在臉書整理黃士修於意見發表會上的言論

「給你看一份政府機密文件（拿出一份word檔），府院高層都看過，只是政府不敢承認」、「看著我的眼睛，你身家安頓好了嗎？我要保護你呢？還是要成全你呢？」、「總統找我入閣，但民進黨不同意我提的條件，所以我拒絕了」、「如果這次公投通過，我勉為其難入閣擔任政務委員。政府如果不答應，我就絕食」等，諷刺說出上述言論的人，其身分較有可能是：A科學家、B詐騙 。

苗博雅接著依樣畫葫蘆貼出3個「幻想問題」嘲諷黃士修，分別有：

1.「你好，我們是理財中心，這裡有一座精選的核電廠，未來收益即將大爆發，現在投資五百億，五年後，可年收五百億股利，連續40年，這是只有少數人才知道的超級好康，請趕快加入會員，按照指示到投票所操作，按下同意」。

2.「你好，你在我們這邊買了一座核電廠，但不小心設定到分期付款了。請依指示到投票所操作按下同意，解除分期」。

3.「你好，我是檢察官，有一件刑事案件需要你配合，請依指示到投票所操作按下同意，我們才能解凍你的帳戶來查案」。

苗博雅對此笑問，「你會依照他們的指示，到投票所操作按下同意嗎？」文章一出讓許多網友笑翻，紛紛留言「志玲嫁日本人之前也問過我，但她不同意我提的條件（退出演藝圈），所以我拒絕了（大概是這個意思）」、「K黨重用這位人士，真的佛心來着。12/18公投完畢，也該讓他進廠維修了！」、「真不知道這位擁核人士，是哪來的自信，自我感覺這麼良好？然後然後就常常看他在公投辯論會上亂掰」、「C神經病」、「跟現在新聞當紅的騙子樞手法很類似」、「重啟核四案，變成土條入閣案，這下只能蓋不同意了」。

黃士修今聲稱蔡總統連任勝選的第3天，有位民進黨高層派人徵詢他入閣的意願，遭總統府發言人張惇涵打臉，這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫。（記者田裕華攝）

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