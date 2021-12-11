立委陳亭妃「騎」動公投宣傳巡迴 最終站永康區完成拼圖

民進黨立委陳亭妃（右三）每週末「騎」動公投宣傳鐵馬車隊，最終站今從永康火車站出發。（記者萬于甄攝）

2021/12/11 15:10

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨立委陳亭妃每週末「騎」動公投宣傳鐵馬車隊，最終站今從永康火車站出發，並與市議員陳怡珍、陳秋萍、蔡秋蘭等人將台南各區地圖拼上後，踩著鐵馬出發遊行宣講；陳亭妃表示，明天下午2點將在安平林默娘公園東側廣場舉辦大型公投說明會，邀請民眾踴躍出席。

陳亭妃表示，「騎」動公投宣傳鐵馬行自11月14日首站下營區展開，今是最終站，一路上也遇到許多熱情鄉親向她打招呼、加油，此時就用最簡單的方式向鄉親宣講；公投絕對不是只有北部的事情，騎完這最後一哩路，希望12月18日大家一起出門投下公投四個不同意。

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她也說，宣傳公投還沒有結束，最後這7天才是關鍵，明天（12日）下午2點將在安平林默娘公園東側廣場舉辦大型公投說明會，屆時總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都會到場宣講，邀請民眾踴躍出席聆聽，共同守護台灣。

陳亭妃強調，為在國際上更有競爭力，簽定自由貿易對台灣經濟來說非常重要，台灣才能在關稅上提供優惠與其他國家競爭，而公投綁大選將導致一邊投票、一邊開票，有失選舉公正性，這並非先進民主國家所為，公投四個不同意不是要選誰，而是選自己的未來。

「騎」動公投宣傳鐵馬隊今早從永康火車站出發，行經七股、西港、佳里、將軍、北門、學甲等地，除了陳亭妃與市議員陳怡珍、陳秋萍、蔡秋蘭等人外，民進黨市黨部主委潘新傳也到場致意，對於選在人來人往的火車站出發，造成通勤族不便，團隊也向民眾致歉與感謝。

陳亭妃（右二）與市議員陳秋萍（左三）、蔡秋蘭（左二）等，一起拼上拼圖，民進黨市黨部主委潘新傳（右一）也到場致意。（記者萬于甄攝）

立委陳亭妃「騎」動公投宣傳鐵馬車隊，今最終站在永康區，出發前也向民眾宣講，號召大家12月18日出門參與公投，投下四個不同意。（記者萬于甄攝）

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