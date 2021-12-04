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    蘇貞昌台南宣講「4個不同意」 批國民黨「沒本事剩一步只會亂」

    行政院長蘇貞昌今天到台南出席由立委陳亭妃主辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。（記者王姝琇攝）

    行政院長蘇貞昌今天到台南出席由立委陳亭妃主辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。（記者王姝琇攝）

    2021/12/04 19:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕行政院長蘇貞昌今天到台南出席由立委陳亭妃主辦的「4個不同意 台灣更有力」公投說明會，怒批國民黨：「沒本事剩一步只會亂」，他強調當家治國、拚國際發展已經很困難，國民黨卻只會亂，「台灣人要用自己神聖的一票，決定台灣的未來，用4個不同意，不要讓國民黨繼續亂下去！」

    四大公投案將於12月18日舉行，最後倒數兩週藍綠兩黨持續加大力道，出席說明會的大咖也越來越多，形式越趨多變，期盼以多元策略讓民眾關注公投議題，提高投票率。陳亭妃首場大型說明會，除細數「公投四項不同意」的來龍去脈，更強調公投決議對台灣未來發展的重要性，並安排趣味互動，加深選民印象。

    陳亭妃下午在安平區舉辦大型公投說明會，現場湧入超過2000人參加，把會場擠得水洩不通，並力邀行政院院長蘇貞昌、經濟部部長王美花、農委會主委陳吉仲及民進黨副秘書長林飛帆到場宣講。現場不斷高喊「4個不同意 台灣更有力」情種情緒相當激昂！

    蘇貞昌表示，台灣未來應該由人民自己做主，不要被國民黨牽著走，國民黨擋前瞻預算，在立院杯葛，丟水球和麵粉，非常不應該；馬英九當初核准三接蓋在藻礁上面積達223公頃，蔡英文政府不僅縮小到23公頃，還完全避開藻礁，「這才是有政府會做事。」他說，公投綁大選上次2018年選舉已經亂一次，投票到12點、開票到半夜2點，投票亂象大家都很有感，呼籲千萬不要讓重演亂象。

    陳亭妃表示，從11月14日啟動「騎」動宣傳公投動起來，騎鐵馬巡迴37區直接與民眾面對面宣傳，目前已騎過26個行政區，將在投票日前衝刺騎完37區。說明會現場更安排趣味公投問答活動，邀民眾上台互動答題，在主持人議員陳怡珍帶動下，瞬間成為大型綜藝節目，也達到互動宣傳的效果。

    不僅如此，現場邀民眾進入以手機進入Line群組模擬投票，並將4張選票的樣式和顏色都秀在大螢幕，讓民眾了解公投流程，蓋下4個不同意，並將模擬流程透過群組分享給其他親朋好友。

    陳亭妃強調，拜託鄉親12月18日一定要投下4個不同意，只有公投開出亮眼成績，全民做小英政府的後盾，台灣才能把握契機，抓住國際關係正在重組的關鍵時刻，在國際上好好發揮，讓我們下一代更有競爭力。

    陳亭妃主辦四個不同意公投說明會，邀經濟部部長王美花、農委會主委陳吉仲等人到場宣講。（記者王姝琇攝）

    陳亭妃主辦四個不同意公投說明會，邀經濟部部長王美花、農委會主委陳吉仲等人到場宣講。（記者王姝琇攝）

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