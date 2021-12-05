鐵馬行腳宣傳4個不同意 陳亭妃力推公民模擬投票APP

民進黨立委陳亭妃繼續以單車行腳的方式，宣傳公投4個不同意， 並力推模擬公民投票APP。（記者吳俊鋒攝）

2021/12/05 13:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕推動公投4個不同意，台南的民進黨立委陳亭妃以單車行腳的方式，宣揚理念，今天鐵馬隊來到新市區，除深入地方外， 還主打公民模擬投票APP，讓父老鄉親們透過手機，先了解公投的議案與選票，避免屆時手忙腳亂，以利做出明確的抉擇。

陳亭妃今天的單車行腳宣傳活動，由黨籍市議員陳碧玉與陳秋萍等民代，以及地方人士陪同，在新和里的福壽巷北極殿前集結。

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陳亭妃先向神明上香、參拜，祈求公投4個不同意能順利推動，由新市社區發展協會阿公、阿嬤組成的千歲團花鼓陣，也特地到場造勢，在車隊出發前炒熱氣氛。

除了宣揚4個不同意的理念之外，陳亭妃今天也力推公民模擬投票APP，指導支持者如何以手機掃碼、加入，並操作內容選項，熟悉公投的議案，以及各顏色的選票。

陳亭妃說，地方宣傳過程中，鄉親反映會擔心看不懂公投選票，為避免2018年因為不熟悉，造成投票混亂，並導致無效票的情況重演，才推出APP，讓民眾先行了解，確保票票入匭。

陳亭妃也提到，目前單車行腳來到第8天，並已經走訪29個行政區，發現鄉親變得更加熱情，讓她愈騎愈勇，繼續宣傳下去。

民進黨立委陳亭妃繼續以單車行腳的方式，宣傳公投4個不同意， 並力推模擬公民投票APP。（記者吳俊鋒攝）

民進黨立委陳亭妃繼續以單車行腳的方式，宣傳公投4個不同意， 並力推模擬公民投票APP。（記者吳俊鋒攝）

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