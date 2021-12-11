下屆台中市長人選 蔡其昌：蔡英文的思維會跟中生代接班連結一起

蔡其昌表示，六都市長提名問題，蔡英文的思維會跟中生代接班連結一起。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/11 12:23

［記者蘇金鳳／台中報導］對於是否參選下屆台中市長，民進黨籍立法院副院長蔡其昌今天受訪表示，這個階段就是把公投及中二立委補選的事做完，但他認為，中央提名是六都一起考量，他預計是農曆年後會開始思考，而總統蔡英文的思維，是把民進黨整體未來中生代接班、世代交替的議題連結在一起。

此外，對於有國民黨市議員截圖政論電視的照片，指家暴高嘉瑜的林秉樞有跟民進黨立委何欣純合照，蔡其昌受訪時表示，對何欣純不會有影響，政治人物跟很多人吃飯、換名片、照相很正常，像他的工作就不斷接觸人，甚至跟不認識的人照相，但不能證明他就怎樣，因此他不認為此事對何欣純有什麼特別傷害，這對何欣純不公平。

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至於蔡其昌是否選市長，他表示，這個階段就是把公投及中二選區補選做完。

蔡其昌並表示，對於台中市長人選問題，黨中央不只是處理台中市市長提名，而且是六都，甚至全台灣縣市長提名都要一併處理。

蔡其昌表示，黨會考量六都整體選舉團隊的成形，會組成一個最強候選人團隊的概念，來做一個市長提名的佈局，這個階段很難把台中切割做為先處理或後處理，會全台整體一併的考慮。

蔡其昌表示，他不認為在這個階段會有結果，他個人認為應該是農曆年過後，黨就會認真的思考，在總統蔡英文的思維底下，這個問題會跟民進黨整體、未來中生代接班的整個問題一併考量進去，不是台中市單獨的問題，也不是只有候選人的問題，跟民進黨整體未來世代交替的議題是連結在一起的。

他強調，蔡英文未來的提名及人事佈局都跟世代接班有關。

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