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    首頁　>　政治

    批北檢執意上訴三中案 馬英九辦公室：顯然要政治辦案到底

    馬英九辦公室痛批，台北地方法院日前判決馬英九無罪，判決書羅列至少20項無罪理由，北檢仍執意上訴，顯然就是要政治辦案到底。（資料照）

    馬英九辦公室痛批，台北地方法院日前判決馬英九無罪，判決書羅列至少20項無罪理由，北檢仍執意上訴，顯然就是要政治辦案到底。（資料照）

    2021/12/10 17:01

    相關新聞連結：
    馬英九三中案一審無罪 北檢9大理由提上訴暗批判決「實非民主國家之公正法庭」

    〔記者施曉光／台北報導〕台北地檢署對「三中案」提起上訴，前總統馬英九辦公室今日痛批，台北地方法院日前判決馬英九無罪，判決書羅列至少20項無罪理由，北檢仍執意上訴，顯然就是要政治辦案到底。

    馬辦呼籲國人看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，在下週的公投、2022年以及2024年選舉，要用人民的力量把指揮「東廠」辦案的政府下架。

    馬辦質問，北檢這幾年，到底有辦過那些執政當局的弊案？影響人民生命甚鉅的疫苗採購案，乃至於最近有諸多證據顯示政府資源介入的綠營網軍案，有任何進度嗎？不辦這些人民關切的大案，執意浪費司法資源也要追殺馬前總統，這不印證了媒體社論說的行徑有如「東廠」嗎？

    馬辦指出，台北地院對「三中案」的判決，足證明北檢700多頁起訴書的內容，都是拼貼、羅織、及意圖入人於罪，所以被台北地院狠狠打臉，「三中案」既然前由特偵組查無不法簽結，後又經法院判決全無違法，馬英九的清白已經多次確認，北檢卻仍執意起訴及上訴，顯然不是純粹就事論法。

    馬辦說，台北地院審理「三中案」歷時3年有餘，開庭次數不下百次，可見北檢為了「三中案」耗費了多少司法資源，案件雖經判決無罪，但經手案件的檢察官紛紛論功領賞，現在又用已遭法院否定的理由上訴，就是要硬辦馬英九，連馬英九當初遵守法律規定的守法作為，都視為違法的主觀犯意，完全不知道上訴檢察官的法學素養何在。

    馬辦質疑，台北地院的判決已完整說明無罪理由，相關理由事證俱全，北檢仍執意不斷羅織罪名硬辦馬前總統，不僅是浪費司法資源，更是將司法資源消耗於政治鬥爭中，完全是對司法的藐視，有負人民期望與付託。

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