馬英九三中案一審無罪 北檢9大理由提上訴暗批判決「實非民主國家之公正法庭」

前總統馬英九被控賤賣三中黨產，一審獲判無罪，台北地檢署今天提上訴，並於上訴書中批北院判決「實非民主國家之公正法庭」。（資料照）

2021/12/10 15:18

〔記者錢利忠／台北報導〕三中案纏訟3年多，前總統馬英九等6名被告，僅前立委蔡正元被依業務侵占罪等罪判刑3年半，其餘5人均無罪；關於蔡正元等被告挪用中影減資款一案，台北地檢署已於11月24日提上訴；馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人無罪的部分，北檢今也提上訴，並於上訴書中暗批北院一審判決「實非民主國家之公正法庭」。

據了解，今天下午2點半，台北地院已收到北檢的上訴理由書，合計多達101頁，投影片附件有91頁，合計192頁。主要上訴理由有9大點，分別是：

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第1、原審法院對於本案直接證據歷次會議及內部談話錄音檔、錄音譯文之證據評價，取捨標準不一，採證法則自相矛盾。

第2、原審法院割裂起訴事實之架構，不採整體觀察，且倒置交易過程之因果關係，或將原連結不當之交易條件分拆檢視，省略眾多事實不提，使交易案及交易條件看似單純，認事用法明顯違誤。

第3、原審採用商業判斷法則，但全然未提出商業判斷法則之適用要件及標準，依本案事證，並參酌司法實務之商業判斷法則要件，本案無法適用商業判斷法則，原審就此欠缺說明。

第4、原審對於交易案是否符合營業常規之標準迴異於司法實務，雖認為應檢視交易是否符合公司取處程序及內控規範，但於明確違反公司取處程序及內控規範之情況下，卻又認為未「嚴重違反」應行程序，而未違反營業常規。

第5、原審混淆被告動機與主觀犯意，將被告所辯遵守政府法律政策云云，作為本案非常規交易行為之正當理由。

第6、原審於本案中採取迴避審查交易實質之立場，而以形式外觀檢視交易案之合法性，與司法實務見解有關非常規交易之認定標準歧異。

第7、原審在數交易案中之評價標準不一。

第8、本案證據資料甚繁，並有案發當時整體交易過程之錄音檔及錄音譯文，而本案相關爭點，除卷內事證，檢察官更以共計61次提出補充理由書等意見，並指出卷證所在，原審判決無罪理由與卷內事證相違，竟未為任何說明，迴避說明義務。

第9、原審逸脫起訴書及契約文件等書面證據及被告之辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序及內控規定之情況。

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