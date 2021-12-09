不滿中市百年歷史第三市場軟硬體更新經費少 市議員要求盧秀燕重視

市議員鄭功進質疑中市第３市場百年慶軟硬體經費更新太少，顯示市府不重視。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/09 14:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市第三市場將慶祝百年慶，市議員鄭功進今天在市政總質詢表示，第三市場明年即將邁入百年歷史，前市長林佳龍任內，曾進行第2市場百年慶，軟硬體改善花費超過3千萬，但第3市場迄今始終不見任何整修動靜，質疑市府對傳統市場不夠關懷，要求市長盧秀燕親自前往視察，了解百年慶的重要。

市長盧秀燕表示，第3市場百年慶的軟硬體更新經費約750萬，過去第二市場百年慶3千多萬更新經費是中央有補助，但願意陪同議員前往走一趟。

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經發局長張峯源表示，第三市場自2016至2021年已持續投入軟硬體建設經費超過1000萬元，包括入口意象、整修廁所、改善排水、入口牌樓修繕、公共走道汰換LED節能燈管、油脂截流槽工程、排風設備、監視系統、地坪修繕等；為迎接明年的百年慶活動，第三市場改善預計再投入600萬元，包括對市場屋頂、管線、部分老舊排水溝及相關設施進行汰換及修繕，另預計投入150萬元舉辦行銷活動。

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員鄭功進、施志昌及林祈烽指出，要求市長盧秀燕重視第三市場百年慶軟硬體建設。

鄭功進表示，第三市場已有百年歷史，一定需要好好的大整建，以同期台北市北投市場的整建計畫為例，市長柯文哲不僅全數用市庫的錢，投入了4億2千萬進行老舊市場的整建，面對現有攤商，還主動在周邊建置一個中繼市場，對比第三市場百年慶只有750萬整體經費，預算規模根本連中繼市場也不如，重視市場不應該只是淪為嘴上說說，也希望盧秀燕能跟他一起到第三市場實際關心攤商現況。

市長盧秀燕表示，自己也是第三市場出身的民意代表，自己年輕的時候很常在第三市場買菜，自己可能比議員對第三市場還要熟悉，她表示會努力爭取更多的預算經費挹注。

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