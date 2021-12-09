立委曾銘宗指農委會宣傳亂花錢 但說數字卻卡彈

國民黨立委曾銘宗號稱財經專家，指農委會去年文宣費用仍有3617萬元未核銷，但卻在說數字時頻頻卡彈，說成3千6百712萬元等不合邏輯的奇妙數字。（翻攝自立院轉播系統）

2021/12/09 11:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今（12/9）指農委會去年度要報核銷媒體宣傳費用中有3617萬元被審計部打回票，未來這些費用該追究誰的責任，農委會主委陳吉仲表示，會持續跟審計部爭取外，也表示這些費用都是當初為了配合執行政策所必須，並非是文宣費用，如果要負責，「我可以全部負責。」

今天立院經濟委員會審查農委會旗下作業基金等預算，曾銘宗質詢時指出，去年農委會的宣傳費用有3617萬元要報核銷，卻被審計部打回票，並指出屆時這些錢誰要付錢；不過身為財經專家的曾銘宗，卻頻頻卡彈將自己簡報的數字講成3千6百712萬元等不合邏輯的奇妙數字。

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陳吉仲表示，這些費用都是為了配合農漁政策的執行到位，並不能說這些是文宣費用，尤其台灣的農漁產品長期價格偏低，這些費用都是宣傳農漁產品，以水產品來說，其中也包含推銷台灣品質非常好的午仔魚，並表示會再持續跟審計部爭取，並說這些費用的政治責任他絕對會負責；農委會會計室主任許永議則表示，這些費用目前是列在應支數，尚未列在實支數（工作實際已執行且實際支付予廠商之款項），除了會跟審計部持續爭取外，也說明年度編列的所有預算，都有依照政院要求的專項科目來做編列。

曾銘宗則嗆說，自己會要求審計部不能放過農委會亂花錢，陳吉仲則立刻反擊指出，對於曾銘宗說農委會亂花錢的指控不能接受，實際上，從曾銘宗自己的簡報就可以看到，這些費用包含農委會還列在應支數的2050萬元，就是用來做強化動物保護基盤計畫、產銷履歷達人徵選與市集活動，漁業署的589萬元則是用來辦理獎勵休漁、產銷履歷等漁業政策的宣導。

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