為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立委曾銘宗指農委會宣傳亂花錢 但說數字卻卡彈

    國民黨立委曾銘宗號稱財經專家，指農委會去年文宣費用仍有3617萬元未核銷，但卻在說數字時頻頻卡彈，說成3千6百712萬元等不合邏輯的奇妙數字。（翻攝自立院轉播系統）

    國民黨立委曾銘宗號稱財經專家，指農委會去年文宣費用仍有3617萬元未核銷，但卻在說數字時頻頻卡彈，說成3千6百712萬元等不合邏輯的奇妙數字。（翻攝自立院轉播系統）

    2021/12/09 11:28

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今（12/9）指農委會去年度要報核銷媒體宣傳費用中有3617萬元被審計部打回票，未來這些費用該追究誰的責任，農委會主委陳吉仲表示，會持續跟審計部爭取外，也表示這些費用都是當初為了配合執行政策所必須，並非是文宣費用，如果要負責，「我可以全部負責。」

    今天立院經濟委員會審查農委會旗下作業基金等預算，曾銘宗質詢時指出，去年農委會的宣傳費用有3617萬元要報核銷，卻被審計部打回票，並指出屆時這些錢誰要付錢；不過身為財經專家的曾銘宗，卻頻頻卡彈將自己簡報的數字講成3千6百712萬元等不合邏輯的奇妙數字。

    陳吉仲表示，這些費用都是為了配合農漁政策的執行到位，並不能說這些是文宣費用，尤其台灣的農漁產品長期價格偏低，這些費用都是宣傳農漁產品，以水產品來說，其中也包含推銷台灣品質非常好的午仔魚，並表示會再持續跟審計部爭取，並說這些費用的政治責任他絕對會負責；農委會會計室主任許永議則表示，這些費用目前是列在應支數，尚未列在實支數（工作實際已執行且實際支付予廠商之款項），除了會跟審計部持續爭取外，也說明年度編列的所有預算，都有依照政院要求的專項科目來做編列。

    曾銘宗則嗆說，自己會要求審計部不能放過農委會亂花錢，陳吉仲則立刻反擊指出，對於曾銘宗說農委會亂花錢的指控不能接受，實際上，從曾銘宗自己的簡報就可以看到，這些費用包含農委會還列在應支數的2050萬元，就是用來做強化動物保護基盤計畫、產銷履歷達人徵選與市集活動，漁業署的589萬元則是用來辦理獎勵休漁、產銷履歷等漁業政策的宣導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍委再問改回徵兵制？蘇貞昌：目前沒有規劃 但隨時檢討
    2021/12/03 18:53

    藍委再問改回徵兵制？蘇貞昌：目前沒有規劃 但隨時檢討
    太陽花二審判無罪 藍委怒批：警察乾脆不要執法
    2018/03/14 21:10

    太陽花二審判無罪 藍委怒批：警察乾脆不要執法

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    國民黨民調起不來 藍委怪罪這兩家媒體
    2017/09/21 18:22

    國民黨民調起不來 藍委怪罪這兩家媒體
    立院新會期報到 黃偉哲搶第一
    2016/09/02 06:00

    立院新會期報到 黃偉哲搶第一

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播