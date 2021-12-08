費鴻泰控在藥商家嗨唱 陳時中否認：私人聚會不觸及相關利益

立法院長游錫堃召集朝野黨團協商紓困預算，費鴻泰指控陳時中前往藥商家中唱歌聚會，但陳時中再三否認。（圖截取自國會頻道）

2021/12/08 15:54

〔記者陳昀／台北報導〕網路社群日前流傳中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在陽明山一處戶外花園唱歌的影片，陳當時回應這是私人聚會，不過，立法院國民黨團總召費鴻泰今在朝野黨團協商時表示，他接獲爆料那是國內最大連鎖藥商長青藥局創辦人黃維德的家，若屬實是官商勾結，要求說明，陳時中否認說，這不是黃的家，這是私人聚會，也不會觸及相關利益。

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困振興特別預算第4次追加預算案。費鴻泰提到，陳時中外流的唱歌影片其中一次是在陽明山戶外花園，那是在長青藥局黃維德的家，陳否認說「不是，這是私人的事」，費說「我相信是，所以請教你」，陳重申「我可以講，不是」，費問「那是誰家？」陳再次表示「這是私人聚會，不是這個人」，費又問「黃維德是全台最大連鎖藥商，是不是在他家？」陳再度說「我已經講過幾次不是」。

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費鴻泰又說，這很嚴肅，如果是在黃維德家的話，這就是官商勾結，衛福部是藥商的監管單位，陳時中反駁「就算是他家，也不是官商勾結，那不是他家，也沒有談任何公務」，費痛斥「我怎麼知道有沒有談公務？」陳說「你問我，我現在跟你講啊」。

不過，費鴻泰持續批評，衛福部2個醫師出事情也不能評論，衛福部什麼時候說過實話，陳時中說「不能這樣汙衊本部」，費又罵「一個生了小孩、另一個在牽手，哪叫汙衊？」陳說明「你說我們沒有講實話，但那是私人場合，也不是你講的那個人家裡」。

費鴻泰認為，陳時中是政府官員，屬於公共財，士大夫無私交，必須交代清楚，但陳時中反駁，公共時間是公共財，把公務辦好，沒有所謂勾結，費又說，很多勾結都是下班後的事，掌管那麼多資源，不用針對公眾接觸交代嗎？陳時中微慍表示「大家都是這樣？上下班、一天24小時都要跟大家報告公領域、私領域的情況？」民進黨團總召柯建銘試圖打圓場說「我講一下好不好」，也被費鴻泰制止「不需要你講話」。

費鴻泰表示，社會大眾質疑，難道陳時中不應該說明？陳說「我解釋過了」，但費不滿說，那跟沒解釋是一樣的，到底接觸哪些人，不是一句「不是」就可以交代。陳時中重申，他是公眾人物，必然出席一些應酬交際場合，也不見得認識在場每個人，但公務、私務一定是分開的。

費鴻泰仍追究，如果是同學會等私人場合大家不會懷疑，但現場有商人，又有人指控是黃維德，陳時中既然否認的話，那請問是誰？陳時中再度表示，行政公務接觸相關的醫師、藥廠等業者很多，公私務的分野必須很清楚，不會在私人場合提及相關利益。

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