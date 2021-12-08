為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    街頭有人喊民進黨四個同意 陳其邁：選舉奧步 有觸法疑慮

    街頭有人喊民進黨四個同意，陳其邁認為「這是選舉奧步，不可取」。（記者李惠洲攝）

    街頭有人喊民進黨四個同意，陳其邁認為「這是選舉奧步，不可取」。（記者李惠洲攝）

    2021/12/08 11:02

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕公投進入藍綠對決！高雄街頭有人高喊「支持民進黨要四個同意」，對此，高雄市長陳其邁今天受訪時認為「這是選舉奧步，不可取」，不應該用錯假訊息擾亂，有觸法的疑慮。

    「罷捷」發言人、高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，在街頭高喊「支持民進黨要四個同意，支持民眾黨要四個同意，支持國民黨也要四個同意」。

    高雄市選委會則表示，該宣傳公投內容，是否涉及造謠，會請司法警察機關認定處理，「人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法」。

    高雄市長陳其邁今天出席成大半導體學院進駐高雄亞灣區典禮，媒體他問說：「昨天有人在鳳山街頭喊民進黨四個都同意，您怎麼看？您要到街頭宣講有做什麼準備？」

    陳其邁回說：「這個是選舉的奧步，不可取！」民主應該是一個公平的選舉，不應該用這種錯假訊息，擾亂民主的進行，我覺得也有可能觸法的疑慮，希望大家還是能夠提供正確資訊，就理念上來進行說服與溝通，這樣比較好，「毋通出奧步！」

    陳其邁指出，溝通的方式有很多種，除了演講、到街口或菜市場，必要的時候，我們也會在不同的場合，來告訴民眾為什麼要投不同意，對高雄或台灣來講這是非常重要，我們會努力的、很誠懇地向市民說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨高雄公投宣講陳其邁領軍 要衝高「不同意票」
    2021/12/05 20:01

    民進黨高雄公投宣講陳其邁領軍 要衝高「不同意票」
    國民黨議員問「1218你的決定？」 陳其邁：四個不同意
    2021/12/01 09:24

    國民黨議員問「1218你的決定？」 陳其邁：四個不同意

    遲來的「漲」聲 明德站房價逆勢高飛
    民進黨高雄公投宣講 民眾喊「4個不同意」
    2021/11/20 05:30

    民進黨高雄公投宣講 民眾喊「4個不同意」
    陳其邁：高雄即將脫抬換骨 不能讓高雄人再用肺發電
    2021/11/19 23:01

    陳其邁：高雄即將脫抬換骨 不能讓高雄人再用肺發電

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播