街頭有人喊民進黨四個同意 陳其邁：選舉奧步 有觸法疑慮

街頭有人喊民進黨四個同意，陳其邁認為「這是選舉奧步，不可取」。（記者李惠洲攝）

2021/12/08 11:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕公投進入藍綠對決！高雄街頭有人高喊「支持民進黨要四個同意」，對此，高雄市長陳其邁今天受訪時認為「這是選舉奧步，不可取」，不應該用錯假訊息擾亂，有觸法的疑慮。

「罷捷」發言人、高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，在街頭高喊「支持民進黨要四個同意，支持民眾黨要四個同意，支持國民黨也要四個同意」。

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高雄市選委會則表示，該宣傳公投內容，是否涉及造謠，會請司法警察機關認定處理，「人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法」。

高雄市長陳其邁今天出席成大半導體學院進駐高雄亞灣區典禮，媒體他問說：「昨天有人在鳳山街頭喊民進黨四個都同意，您怎麼看？您要到街頭宣講有做什麼準備？」

陳其邁回說：「這個是選舉的奧步，不可取！」民主應該是一個公平的選舉，不應該用這種錯假訊息，擾亂民主的進行，我覺得也有可能觸法的疑慮，希望大家還是能夠提供正確資訊，就理念上來進行說服與溝通，這樣比較好，「毋通出奧步！」

陳其邁指出，溝通的方式有很多種，除了演講、到街口或菜市場，必要的時候，我們也會在不同的場合，來告訴民眾為什麼要投不同意，對高雄或台灣來講這是非常重要，我們會努力的、很誠懇地向市民說明。

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