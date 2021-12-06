國民黨團缺席總預算案協商 游錫堃坦言：立法院要加油

立法院各黨團協商110年中央政府總預算案附屬單位預算，國民黨團仍缺席。（取自國會頻道）

2021/12/06 19:17

〔記者林良昇／台北報導〕今年將過完，但應是今年度預算的「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」仍未通過，讓立法院長游錫堃坦言，立法院要加油。今天黨團協商在國民黨缺席下，國民黨提案皆保留，預計明日院會表決。

游錫堃今召集朝野黨團繼續研商「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」案未處理部分（台灣電力股份有限公司及行政院農業委員會）。朝野4黨團中，國民黨團在宣布拒審預算下未參加，僅民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團到場協商。

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民眾黨立委蔡壁如詢問，國民黨團缺席是否符合程序，擔心忙了半天不符程序。民進黨團總召柯建銘指出，因為國民黨團拒絕協商，不出席朝野協商等同放棄，今天的黨團協商就不處理國民黨提案，其他黨團提案先處理，明天院會就照程序走，若國民黨有意見就表決。

游錫堃指出，今天黨團協商的是今年度的預算，該預算從今年1月1日就開始執行了，雖然有疫情做藉口，但拖到12月上旬，都快要決算了才處理預算，對立法院的形象不好，國民黨沒來就照程序走，其提案就全數保留。

經朝野協商後，國民黨所提案均保留，到明天院會處理，預計會表決。時代力量立委陳椒華則詢問，明年度的該項預算何時要協商？這樣時程上會比去年還要退步。游錫堃只能坦言，立法院要加油。

柯建銘表示，國民團連總預算都拒審了，是國民黨的問題。蔡壁如則說，很多提案本來是年初提的，但到了年底就沒有意義了，希望立院要加油，院長也要加油，「我們支持你」。

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