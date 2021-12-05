在中國會被笑！一座公園蓋3年 柯文哲：應仿效北歐漸進式施政

台北市民生社區內的松榮公園今舉行成果發表會，市長柯文哲表示，此公園經過地方社區、專家學者共十餘場的開會討論，以包容與共融精神、並採「減法」設計保留80％綠地空間。 （記者鄭名翔攝）

2021/12/05 18:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市民生社區內的松榮公園今（5日）舉行成果發表會，市長柯文哲表示，此公園經過地方社區、專家學者共十餘場的開會討論，歷經兩年多，以包容與共融精神、並採「減法」設計保留80％綠地空間，也藉此提出「台灣政治應效仿北歐國家，採漸進式採漸進式施政達全面性進步」，否則依中國式邏輯，「蓋一座公園花3年會被笑」。

松榮公園前身為空軍眷村「慈恩四村」，2010年眷村拆除後曾作為都市農園，提供里民耕種，柯文哲上任後改規劃作為公園，卻遇到地方反彈，自2019年啟動公園的設計規劃工作，除過往的公民參與機制外，也找來專家學者、NGO組織共同討論，打造保留大片綠地的微型城市綠野公園。

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柯文哲今出席松榮公園成果發表會，致詞時表示，為化解地方抵抗，過程中舉行5場說明會及工作坊，另又與專家學者7次會議討論，在包容與共融精神下，採取「減法」設計，不再建設涼亭等常見的公園設施，也減少水泥地，保留多達80%的草皮綠地。

柯文哲指出，松榮公園作為設計典範，由里長擔任熱心協調者，透過民眾、民代、專家、市府的共同參與及執行，花費較長時間得到眾人可接受的公共遊憩設施，藉此過程也反映，「台灣政治應效仿北歐國家，採漸進式採漸進式施政達全面性進步」，否則依中國式邏輯，「蓋一座公園花3年會被笑」。

台北市公園處長黃淑如補充，除保留80%以上的綠地空間外，也透過地形變化與遠方大屯山景相互呼應，步道則以瑠公圳流水的意象進行配置，交織於整體地形變化之中，提升公園景觀豐富性，建構人與自然的共融環境，不僅成為城市中的微型綠野，也期許未來公園北側都更開發後，可成為社區與人潮的緩衝空間。

台北市民生社區內的松榮公園今舉行成果發表會，市長柯文哲表示，此公園經過地方社區、專家學者共十餘場的開會討論，以包容與共融精神、並採「減法」設計保留80％綠地空間。 （記者鄭名翔攝）

台北市民生社區內的松榮公園今舉行成果發表會，市長柯文哲表示，此公園經過地方社區、專家學者共十餘場的開會討論，以包容與共融精神、並採「減法」設計保留80％綠地空間。 （記者鄭名翔攝）

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