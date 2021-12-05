蘇貞昌宣講4個不同意 行程滿檔意外曝結婚47週年

行政院長蘇貞昌（中）出席立委蘇巧慧（左2）的公投說明宣講。（記者邱書昱攝）

2021/12/05 12:40

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午到新北市鶯歌，參加立法委員蘇巧慧舉辦的四個不同意公投宣講，距離12月18日的公投不到幾週，近期忙於跑宣講活動的蘇貞昌提及昨天是結婚47週年，但一早就從高雄演講、下午到台南，晚上才趕回家，不過今天的活動妻子詹秀齡也到現場力挺。感性告白引起台下民眾拍手。

蘇貞昌首先細數蘇巧慧在當地的成績，爭取包含鳳鳴火車站、捷運三鶯線等，同時也談到守下去年的非洲豬瘟、武漢肺炎疫情，更讓台商回流，創下好幾億元的經濟新高，就連股市也達到1萬7千點的歷史，以及近期的軍公教調薪，這都是有政府會做事的表現。

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談到美豬議題，蘇貞昌形容台灣將鳳梨、蓮霧銷往全世界時，唯獨中國跳出來說不行「我們能做像中國這樣的事情嗎？」當初萊牛在前總統馬英九時代引進，在國際訂出萊克多巴胺的劑量標準，時任民進黨主席的他也同意，如今國民黨卻反對美豬。

蘇貞昌說，現在萊劑也參照國際標準，且CPTPP的11個會員國都准許，如果只有台灣不准該如何加入？這樣國際貿易上，台灣也無法和其他國家競爭、做生意。

在核四及三接方面，他說，許多國民黨籍縣市長都紛紛反對核四重啟，甚至要將三接遷移到新北的台北港，反問做過桃園及新北首長的朱立倫過去和現在的說法不一。而公投綁大選，蘇貞昌說，2018年時一面開票、投票，讓民眾相當困惑。

最後，蘇貞昌說，12月18日的公投選舉，不是誰當選、誰落選，而是台灣能源、經濟、安全民主的落實，國家政策要由台灣決定。

行政院長蘇貞昌上台時曝光和妻子結婚47週年，台上更秀出當年結婚時的照片曬恩愛。（記者邱書昱攝）

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