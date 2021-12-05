「哈巴狗來表達男生對女生的尊重」 林田富致歉文再惹怒彰中人

彰化縣副縣長林田富兼任消防局長的第一天就議員連番砲轟消防專業，第二天到彰女校慶又爆出「彰中人是哈巴狗」缺乏性平觀念的爭議言論。（本報資料照、路透，本報合成）

2021/12/05 11:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣副縣長林田富昨天參加彰化女中校慶，致詞中提到「彰中人是哈巴狗」的發言炸鍋，彰化高中校友強烈要求林田富道歉，林田富今天拒接電話，但發出書面聲明道歉了，強調沒有對彰中人不敬，哈巴狗來表達男生對女生的尊重！

林田富書面聲明提到，因為近期家暴案件增多，還有高學歷的加暴者，所以，昨天在參加彰化女中的校慶時，看到彰化高中同學熱烈參與，才會在致詞當中，引用哈巴狗來表達男生對女生的尊重。

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林田富在書面聲明中特別強調，男人在外打拚就像獒犬一樣，但是，回到家面對女性就要像哈吧狗，這只是純粹希望大家未來進入職場或是家庭，都能彼此互相尊重，致詞的完整談話，都沒有對彰中人不敬，如果引起誤解，他願意向彰中的同學表達歉意！

但林田富的道歉，彰中校友完全不能接受；彰中校友楊子賢就強調，林田富在亞洲大學教導「性別平等與生活」，卻用哈巴狗、獒犬來刻板化彰中人祝賀彰女的行為，完全有悖於自己專業，尤其是他沒有消防專業卻代理消防局長被議會監督，還哭喪的臉要去彰化女中進修部進修，這種行為才是哈巴狗行為，這種不倫不類的比喻是非常錯誤的行為，他應該向所有的彰中人道歉。

同樣也是彰中校友的縣議員吳韋達強調，林田富所提的「彰中人是哈巴狗」的發言非常不恰當，其中又針對他對林田富消防專業質詢還說「唸博士還欺負人不對嘛！」，雖然林田富沒有指名道姓，但是放眼整個議會，就只有他一人有博士學位，他的質詢是就事論事，但林田富不只是連基本的消防知識都沒有準備好，還只會酸議員的博士學位，酸彰中人是哈巴狗，這樣的副縣長兼任消防局長的行政與專業，令人憂心。

林田富在亞洲大學開課「性別平等與生活」、「愛情性別與法律」。（取自亞洲大學網頁）

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