「哈巴狗來表達男生對女生的尊重」 林田富致歉文再惹怒彰中人
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣副縣長林田富昨天參加彰化女中校慶，致詞中提到「彰中人是哈巴狗」的發言炸鍋，彰化高中校友強烈要求林田富道歉，林田富今天拒接電話，但發出書面聲明道歉了，強調沒有對彰中人不敬，哈巴狗來表達男生對女生的尊重！
林田富書面聲明提到，因為近期家暴案件增多，還有高學歷的加暴者，所以，昨天在參加彰化女中的校慶時，看到彰化高中同學熱烈參與，才會在致詞當中，引用哈巴狗來表達男生對女生的尊重。
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林田富在書面聲明中特別強調，男人在外打拚就像獒犬一樣，但是，回到家面對女性就要像哈吧狗，這只是純粹希望大家未來進入職場或是家庭，都能彼此互相尊重，致詞的完整談話，都沒有對彰中人不敬，如果引起誤解，他願意向彰中的同學表達歉意！
但林田富的道歉，彰中校友完全不能接受；彰中校友楊子賢就強調，林田富在亞洲大學教導「性別平等與生活」，卻用哈巴狗、獒犬來刻板化彰中人祝賀彰女的行為，完全有悖於自己專業，尤其是他沒有消防專業卻代理消防局長被議會監督，還哭喪的臉要去彰化女中進修部進修，這種行為才是哈巴狗行為，這種不倫不類的比喻是非常錯誤的行為，他應該向所有的彰中人道歉。
同樣也是彰中校友的縣議員吳韋達強調，林田富所提的「彰中人是哈巴狗」的發言非常不恰當，其中又針對他對林田富消防專業質詢還說「唸博士還欺負人不對嘛！」，雖然林田富沒有指名道姓，但是放眼整個議會，就只有他一人有博士學位，他的質詢是就事論事，但林田富不只是連基本的消防知識都沒有準備好，還只會酸議員的博士學位，酸彰中人是哈巴狗，這樣的副縣長兼任消防局長的行政與專業，令人憂心。