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    「彰中人是哈巴狗」…彰化副縣長彰女校慶致詞 網友炸鍋「靠北」

    彰化縣副縣長林田富兼任消防局長，被議員質疑專業度不足。他在彰女校慶致詞開玩笑說，「彰中人是哈巴狗」，彰女若開設進修部，他要來報名進修消防專業，言詞惹議。（資料照，記者張聰秋攝）

    彰化縣副縣長林田富兼任消防局長，被議員質疑專業度不足。他在彰女校慶致詞開玩笑說，「彰中人是哈巴狗」，彰女若開設進修部，他要來報名進修消防專業，言詞惹議。（資料照，記者張聰秋攝）

    2021/12/05 01:36

    首次上稿 12/4 23:54
    更新時間 12/5 01:36

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化女中今天（4日）舉辦校慶活動，才剛兼任彰化縣消防局長的副縣長林田富代表縣長出席致詞，大開玩笑說，「彰中人是哈巴狗」、「男生在女生面前當哈巴狗總比當熊好」、「唸博士還欺負人不對嘛！（暗批時代力量彰化縣議員吳韋達）」。網友炸鍋熱議，有校友嚴正抗議嘲諷，副縣長您醉了嗎？還是太累了？校友強調，「我是彰中人，不是哈巴狗！」

    有網友今天以「哈巴狗」暱稱，在YouTube上PO出一段3分多鐘影音，林田富在彰女102年校慶致詞說，彰中王校長自己學校都不待，跑到這裡來了，他剛剛要走進校門，看到校門口外來了一群彰中小伙子，「跟一群哈巴狗一樣」，語畢台下學生尖叫。

    林田富接著安撫王校長，要王校長不要生氣，他繼續說，「哈巴狗是好事」，男生在女生前面就像當哈巴狗，他停頓了一會接著說，「總不能當頭熊吧！」這不對吧！所以，彰中王校長教育得好，他在外面經常聽到一件事，彰女好啊！彰女的校友在彰化外撐起了一片天，他難得有機會進來彰女膜拜。

    林田富說，他經常在外面又聽到一件事，彰中也常說他們也經常有校友撐起另外一片天，他反問對方說，「有嗎？」他路過彰女經常發現，一群彰中小伙子在彰女校門外跑腿，不過，這是好事，校友在外面打拚表現要像獒犬一樣，但在家裡或來到彰女這邊當哈巴狗是可以的！是正確的！

    林田富說，自己很開心能代表縣長參加彰女校慶活動，代為表達祝福和感謝之意，不料，話鋒一轉，他看著台上彰女校長問，「彰女晚上有沒有進修部啊？」校長立即回答「沒有」，林田富又說，有的話他要報名，因為最近他兼任消防局長，在議會殿堂被議員質疑他專業不夠，所以他要回去進修，他自己也很好奇，為什麼議員都質疑他「你不是唸消防的怎麼兼任消防局長？」

    林田富說，自己沒考警大、沒唸消防，憑什麼要有消防專業才能兼任消防局長，還問台下學生，以後畢業出了社會，參加總統大選，選上了總統，「難道也要有總統專業嗎？全世界也沒有哪個地方有專業總統的認定啊？對不對？」最後，林田富強調自己是開玩笑，總之彰女就是好，他很開心榮幸參加這場校慶和運動會活動。

    影片內容引起熱議，有網友留言，「汪」、「太詭異了」、「笑死幹」、「我聞到有人在臭啊！汪」，還有學生在「靠北彰女」留言，「如果副縣長下次要參選的話，我是絕~對不會投給他的」、「我以為性別平權是大家都懂的事」。

    民進黨彰化縣議會黨團主任施喻琁說，副縣長曾擔任教育處長，居然在學校校慶場合上發表不當言論，說「彰中人是哈巴狗！」更對議員質詢缺乏消防專業，詢問彰女有無進修部，要報名進修消防專業！黨團譴責不當言論有失副縣長格調。

    施喻琁說，消防局長有多少事情要了解、處理，況且彰化今天又有大火災，竟然還有時間跑校慶，真是傻眼！

    彰化縣副縣長林田富參加彰女102年校慶暨運動會，致詞說「彰中人是哈巴狗」、「男生要站在女生面前當哈巴狗總比當熊好…」被學生上「靠北彰女」撻伐不尊重兩性平等。（圖擷取「靠北彰女」臉書）

    彰化縣副縣長林田富參加彰女102年校慶暨運動會，致詞說「彰中人是哈巴狗」、「男生要站在女生面前當哈巴狗總比當熊好…」被學生上「靠北彰女」撻伐不尊重兩性平等。（圖擷取「靠北彰女」臉書）

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