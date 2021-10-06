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    憂台灣「有可能」遭中國吞併！美媒：我們必須支持台灣

    《國家評論》編輯部憂心台灣遭中國吞併，發文稱中國對台灣的意圖「再清楚不過」，威脅加劇會成為新常態，「我們必須支持台灣」。（美聯社檔案照）

    《國家評論》編輯部憂心台灣遭中國吞併，發文稱中國對台灣的意圖「再清楚不過」，威脅加劇會成為新常態，「我們必須支持台灣」。（美聯社檔案照）

    2021/10/06 00:33

    〔即時新聞／綜合報導〕創立於1955年的美國媒體《國家評論》（National Review）編輯部發文稱，憂心台灣「有可能」遭中國吞併，中國對台灣的意圖已「再清楚不過」，威脅加劇會成為新常態，「我們必須支持台灣」。

    《國家評論》指出，中國領導人習近平7月在中共百年活動發言，稱「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是堅定不移的歷史任務」，中國9月派出117架次軍機擾台，自10月初以來，中國則以破紀錄的軍機數量進入台灣防空識別區，數字已達150架次，包括12架次具有核武攻擊能力的轟炸機。

    《國家評論》認為，習近平正在對外散播他的意圖，迫使台灣軍隊消耗資源、可能還想藉此打擊台軍士氣，中國官媒更毫不掩飾地宣稱「還會有更多軍機」，中方則對於美台軍售、外交接觸、美方自由航行等事件表達不滿，未來中國威脅加劇會是新常態，美方則重申對台承諾「堅若磐石」。

    《國家評論》提到，在中國不斷威脅台灣之際，日本、澳洲愈來愈重視參與相關軍演，美國雷根號、卡爾文森號航艦，上週在菲律賓海演習，日本驅逐艦與英國伊莉莎白女王號航艦也都參與，現況是，除非台灣軍事能力提升，否則解放軍吞下台灣的機會非常高，這令人相當不安。

    《國家評論》強調，中國阻止台灣參加聯合國的所有活動、發起經濟霸凌運動，透過虛假訊息淹沒台灣，這種加強化的軍事騷擾手段，使台灣有可能遭中國吞併，中國的意圖再清楚也不過了，「我們需要做出相應的回應」。

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