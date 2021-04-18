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    中國剉咧等！共機頻擾台 澳媒：澳洲就台海衝突做最壞準備

    共軍頻繁擾台，12日更創紀錄派出25架次軍機侵擾台海空域。圖為中國殲16戰機同型機照片。（國防部提供）

    共軍頻繁擾台，12日更創紀錄派出25架次軍機侵擾台海空域。圖為中國殲16戰機同型機照片。（國防部提供）

    2021/04/18 18:08

    〔即時新聞／綜合報導〕共機近期頻繁擾台，12日出動多達25架次軍機進入我西南空域ADIZ防空識別區，創下單日架數新高紀錄。對此，有澳洲媒體報導，針對美、中兩國可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況，澳洲政府可能會派出潛艦、空中加油機等，配合美軍的行動。

    《澳洲金融評論報》16日以「因應緊張升級，坎培拉為台灣衝突做準備」（Canberra prepares for Taiwan conflict as tensions escalate）為題獨家報導，指出澳洲政府內部對於台灣海峽局勢的準備工作，已急遽升級（has sharply escalated）。

    報導引述一位不具名澳洲軍方官員的說法，指出由於台海緊張局勢升溫，美國與中國可能就台灣問題發生戰爭，澳洲軍方展開討論「澳洲到底要在多大範圍，以及多大程度上投入協助」。

    另一名不具名前軍官則指出，澳洲軍方可能會派出潛艦、空中加油機以及海上巡邏機，或是派出楔尾鷹（Wedgetail）空中預警機和超級大黃蜂戰鬥機，來配合美軍在關島、菲律賓或是日本的基地行動。

    針對共軍12日派出25架次軍機自台灣海峽中線以南空域，進入台灣西南空域防空識別區，創下單日擾台架次最多紀錄，《澳洲金融評論報》評論認為，共機擾台是意圖讓入侵台灣領空的做法「正常化」，且要嚇阻外商投資台灣。

    報導也提到，一名不具名的澳洲外交消息人士指出，目前澳洲政府正密切關注台海事態發展。而澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾（Angus Campbell）15日在國際論壇印度瑞辛納對話（Raisina Dialogue）的虛擬研討會曾表示，台海戰爭對區域人民是場災難，中國和台灣未來必須以和平方式解決問題；澳洲立場非常清楚，中國和台灣衝突必須以和平方式解決。

    美國智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）研究人員易思安（Ian Easton）今也在推特分享該篇報導。

    澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾（見圖）15日在論壇上提及，台海戰爭對區域人民是場災難，中國和台灣未來必須以和平解決問題。（歐新社資料照）

    澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾（見圖）15日在論壇上提及，台海戰爭對區域人民是場災難，中國和台灣未來必須以和平解決問題。（歐新社資料照）

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