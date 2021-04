中國剉咧等！共機頻擾台 澳媒：澳洲就台海衝突做最壞準備

共軍頻繁擾台,12日更創紀錄派出25架次軍機侵擾台海空域。圖為中國殲16戰機同型機照片。(國防部提供)

〔即時新聞/綜合報導〕共機近期頻繁擾台,12日出動多達25架次軍機進入我西南空域ADIZ防空識別區,創下單日架數新高紀錄。對此,有澳洲媒體報導,針對美、中兩國可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況,澳洲政府可能會派出潛艦、空中加油機等,配合美軍的行動。

《澳洲金融評論報》16日以「因應緊張升級,坎培拉為台灣衝突做準備」(Canberra prepares for Taiwan conflict as tensions escalate)為題獨家報導,指出澳洲政府內部對於台灣海峽局勢的準備工作,已急遽升級(has sharply escalated)。

報導引述一位不具名澳洲軍方官員的說法,指出由於台海緊張局勢升溫,美國與中國可能就台灣問題發生戰爭,澳洲軍方展開討論「澳洲到底要在多大範圍,以及多大程度上投入協助」。

另一名不具名前軍官則指出,澳洲軍方可能會派出潛艦、空中加油機以及海上巡邏機,或是派出楔尾鷹(Wedgetail)空中預警機和超級大黃蜂戰鬥機,來配合美軍在關島、菲律賓或是日本的基地行動。

針對共軍12日派出25架次軍機自台灣海峽中線以南空域,進入台灣西南空域防空識別區,創下單日擾台架次最多紀錄,《澳洲金融評論報》評論認為,共機擾台是意圖讓入侵台灣領空的做法「正常化」,且要嚇阻外商投資台灣。

報導也提到,一名不具名的澳洲外交消息人士指出,目前澳洲政府正密切關注台海事態發展。而澳洲國防軍(ADF)司令康貝爾(Angus Campbell)15日在國際論壇印度瑞辛納對話(Raisina Dialogue)的虛擬研討會曾表示,台海戰爭對區域人民是場災難,中國和台灣未來必須以和平方式解決問題;澳洲立場非常清楚,中國和台灣衝突必須以和平方式解決。

美國智庫「2049計劃研究所」(Project 2049 Institute)研究人員易思安(Ian Easton)今也在推特分享該篇報導。

澳洲國防軍(ADF)司令康貝爾(見圖)15日在論壇上提及,台海戰爭對區域人民是場災難,中國和台灣未來必須以和平解決問題。(歐新社資料照)

