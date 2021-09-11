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    曝習「不想等」！前美官員：攻台即散播「中共滅亡」種子

    前五角大厦外交事務官員德沃爾9日投書媒體，他認為中國領導人習近平（見圖）不會想把「統一台灣」留給繼任者。（美聯社檔案照）

    前五角大厦外交事務官員德沃爾9日投書媒體，他認為中國領導人習近平（見圖）不會想把「統一台灣」留給繼任者。（美聯社檔案照）

    2021/09/11 05:36

    首次上稿 01:09
    更新時間 05:36

    〔即時新聞／綜合報導〕前五角大厦外交事務官員德沃爾（Chuck DeVore）9日投書媒體，他認為中國領導人習近平不會想把「統一台灣」留給繼任者，他也推測在台海戰事裡「中國可能的攻擊範圍」，也強調一旦中國攻台，就會散播「中共滅亡」種子。

    德沃爾投書《聯邦黨人》（The Federalist），他指出，中國軍力快速、持續現代化，若是在等待解放軍比起台、美、日的軍力組合更有實質優勢，那麼可能會在2026年後對台灣採取行動，同時警告美日不要參戰，但考量到野心勃勃的習近平已經68歲，一直建立著一種能與毛澤東並駕齊驅的個人崇拜，由此推測習近平不會想把「統一台灣」留給繼任者。

    德沃爾提到，中國眼見台灣每一年，都更加發展出屬於自己獨特的文化與政治，年輕的台灣人比起以往，都認為自己是台灣人、不是中國人，中國在這種情況下，還不斷聲稱台灣是不可分割的一部分，就會引導出一個問題，「如果台灣人能在民主下繁榮，為什麼中國人不能？」這將對中共造成威脅。

    德沃爾認為，中國若掀起台海戰爭，除了台灣之外，可能同時用飛彈攻擊關島、夏威夷、沖繩與日本本土，甚至對美國官建基礎建設進行網路攻擊，中國希望摧毀其他國家的援台能力，使外國對手士氣低落、進而訴諸和平，並未中國「領導全球」奠定基礎。不過，德沃爾也強調，一旦中國攻擊台灣，將埋下「中共滅亡」的種子，重演日本帝國過度擴張最後被摧毀的歷史，擔憂被中國征服的國家將形成國際聯盟擊敗中國。

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