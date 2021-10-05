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    朱立倫：感謝黨內同志給曾經失敗、挫折的我再一次機會

    新任國民黨主席朱立倫（右）上任召開記者會回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

    新任國民黨主席朱立倫（右）上任召開記者會回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

    2021/10/05 22:17

    〔記者施曉光／台北報導〕今日剛上任的國民黨主席朱立倫晚間在臉書發文表示，上午他再一次承接黨主席的重擔，感謝黨內每一位同志給曾經失敗過、挫折過的朱立倫再一次機會，與大家一起奮戰。

    朱立倫並強調，他正在改變，也邀請所有好朋友一起來改變國民黨，改變才有機會，改變才有希望。

    朱立倫指出，沒有忘記５年多前在國民黨部門外的舞台上辭去黨主席時，他曾經說過「不會放棄我對國民黨的信心」、「要在谷底仰望天空，思索未來，努力進前」，這些年他回到民間與校園，深知國民黨要能浴火重生，一定要徹底變革，重新連結海外，讓國民黨走出同溫層，共同團結奮進，才能捍衛中華民國。

    他表示，接下來的國民黨有３個方向，分別是要團結壯大、擴大連結以及必須是戰鬥的國民黨，感謝黨內再次給他機會與大家一起奮戰，為了團結壯大，從今天開始國民黨要號召「黨員回娘家」，發揚總理孫中山所講的「同舟共濟」精神，推動「同舟計畫」，要拜託每一位黨員把你家人、朋友、周邊同志找回來

    此外，朱立倫也指出，這次他所任命的黨務人事有３個黨史創舉，第一位女性組發會主委，第一位女性革實院長，以及最年輕的文傳會主委，在在展現國民黨超越世代與性別的決心。

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