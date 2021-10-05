藍軍再度杯葛立院議事 朱立倫：蘇揆應先向人民道歉

今天提前上任的國民黨主席朱立倫在交接儀式前接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

2021/10/05 10:22

〔記者施曉光／台北報導〕今天提前上任的國民黨主席朱立倫在交接儀式前接受媒體訪問，對於立法院國民黨團今日再度杯葛行政院長蘇貞昌備詢，他呼籲蘇揆應對政府施政不彰、防疫漏洞百出，造成800多條人命死亡等如此慘痛事實，向人民道歉，同時對於日後政府紓困措施，不要再一意孤行、鴨霸、枉顧民意。

他強調，國民黨與人民站在一起，並已多次表達希望蘇內閣要向人民道歉、面對民意，這才是理性善意回應民意。

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有關副主席人選，朱立倫說，月底國民黨將召開全代會，他會在本月底前會公布人選。

有關兩岸政策路線，朱立倫表示，國民黨的立場很清楚，就是按照黨綱、黨章，堅持中華民國、捍衛民主自由，這個前提不能改變，任何傷害中華民國與自由民主的說法，國民黨都不接受，台獨也是傷害中華民國，至於黨內其他主張，不管是深藍、淺藍、中間藍等很多想法，都屬言論自由範圍，黨內可以討論。

有關任命前台東縣長黃健庭為秘書長，在黨內引起議論，朱立倫表示，黃健庭過去擔任國代、立委、兩屆台東縣長，專業形象與認真努力都受肯定，黨內或許有些同志對去年蔡政府曾經邀請黃健庭擔任監察院副院長有意見，他在第一時間就與黃通電話，黃當時表達的很清楚，強調監察院是獨立機關、超越黨派，但做為黨員，如果無法得到黨的祝福，他會退出，後來也確實做到承諾。

對於國民黨而言，對於優秀人才，尤其長期以來擔任民代、地方政府，在黨困難時願意以志工精神一起跳火坑、扛重擔，他都誠摯歡迎。

新任國民黨主席朱立倫（右）上任前在新任秘書長黃健庭（左）陪同下，召開記者會回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

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