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    公督盟證明陳柏惟有7領銜提案 要求朱立倫為引用錯誤資料道歉

    公督盟舉行第10屆第三會期立委評鑑結果公佈記者會。（記者王藝菘攝）

    公督盟舉行第10屆第三會期立委評鑑結果公佈記者會。（記者王藝菘攝）

    2021/10/05 11:13

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席朱立倫引用「口袋國會」資料稱台灣基進立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，公督盟今天揭露口袋國會就是朱立倫岳父高育仁所創的21世紀基金會所成立，陳柏惟上會期有7個法律領銜提案，朱立倫應為引用錯誤資料道歉。

    國民黨主席朱立倫日前批評台灣基進立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，朱立倫辦公室發言人凌濤後來補充指出，「口袋國會」針對立法院第十屆第3會期做評鑑，提案數與通過數都是客觀數據可受公評。

    而另一個國會監督團體公督盟今天公布第10屆第3會期評選優秀立委，副執行長田君陽表示，新上任的國民黨主席朱立倫說立委陳柏惟是三零委員，但是這次公督盟評鑑成績中，陳柏惟有7個法律領銜提案。

    田君陽指出，事實上國民黨團有3名立委才是領銜提案掛零的，包含孔文吉、陳雪生和廖國棟委員，第三會期是法案會期，立法院重要任務就是審查法案，提法案只是基本中的基本，立法委員月薪20萬、助理費40萬，如果一筆法律領銜提案都沒有，絕對稱不上是適任立委，當然他們也會追蹤助理費去向以及這些立委是否為薪水小偷？

    田君陽表示，公督盟呈現客觀事實立場，希望討論過程使用正確資訊，讓選民在正確基礎下做出同意或反對的罷免選擇，也提醒罷免過程要用正確資訊告訴選民，公督盟網站上今天有把第三會期評鑑成績如實呈現在網站上，除了資訊揭露，也有做出跨會期指標比對，陳柏惟在委員會質詢表現中，無論是委員會出席率或委員會質詢率，法案預算審查，表現都是在委員會平均之上，提醒民眾罷免投票前都可以參考。

    執行長張宏林呼籲朱立倫，政治底線應該是不說謊，朱立倫必須針對參考口袋國會資料有所交代，他也要問朱立倫，很多藍營立委都在裝天真說口袋國會是哪個單位？口袋國會就是朱立倫岳父高育仁的21世紀基金會所設的單位，公開沒有關係，不是可恥的事情，如果朱立倫要用自己家族所做的立委評鑑當然可以，但是請不要用錯誤資訊說謊，引用錯誤資料應該勇敢更正，不要家族搗蛋破壞台灣政治氛圍，要不是朱立倫故意，就是口袋國會有問題。

    張宏林指出，對於民眾發起不適當委員罷免予以尊重，但是朱立倫要先道歉，引用資料錯誤、引用單位又是家族成立，誰有問題要先查清楚，政治藍綠攻防，是非為最基本的紅線。

    國民黨主席朱立倫引用「口袋國會」資料稱台灣基進立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，公督盟今天揭露口袋國會就是朱立倫岳父高育仁所創的21世紀基金會所成立，陳柏惟（中）上會期有7個法律領銜提案，朱立倫應為引用錯誤資料道歉。（記者廖耀東攝）

    國民黨主席朱立倫引用「口袋國會」資料稱台灣基進立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，公督盟今天揭露口袋國會就是朱立倫岳父高育仁所創的21世紀基金會所成立，陳柏惟（中）上會期有7個法律領銜提案，朱立倫應為引用錯誤資料道歉。（記者廖耀東攝）

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