朱立倫接任國民黨主席 強調今後是戰鬥團隊、隨時準備戰鬥

新任國民黨主席朱立倫（右）上任前在新任秘書長黃健庭（左）陪同下，召開記者會回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

2021/10/05 11:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日舉行新舊黨主席交接典禮，包括馬英九、吳伯雄、洪秀柱、江啟臣等幾位前主席均出席，新任主席朱立倫在接受中評會主席團主席曾永權致送主席當選證書後，與競選連任失利的前主席江啟臣交接印信，朱立倫於致詞時表示，國民黨從今以後就是戰鬥團隊，任何違反民意的事情，一定戰鬥到底，絕不退縮，面對無能鴨霸的民進黨，要透過國會監督、地方制衡以及選舉、罷免等程序，壓制、打敗民進黨，國民黨會隨時準備戰鬥。

馬英九則是批評蔡英文總統完全執政5年，獨裁霸道、有權無責，例如強行進口美國萊豬，關閉中天新聞台，清算鬥爭在野黨，比起「東廠」不惶多讓，而且疫苗政策荒腔走板，只能靠外國政府捐贈疫苗度日，面對民間出錢出力購買疫苗，還要推三阻四，為國產疫苗護航。

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馬英九痛批蔡政府顢頇無能，造成800多位民眾失去生命，防疫工作在全球屬於後段班，官員草菅人命又推卸責任，強調未來國民黨要幫民眾討回公道，他並建議朱立倫要提高40歲以下的黨員人數，並讚許朱立倫這次任命31歲的文傳會主委凌濤，是好的開始，能讓國民黨再有機會獲得國人認同。

朱立倫則表示，國民黨是大家庭，可以有不同的意見與想法，但大家一定會團結在共同目標以及黨魂、黨德、中心思想之下，捍衛中華民國以及民主自由，為不公不義以及弱勢發聲而努力。

朱立倫指出，接下來會是一個團結、廉潔、戰鬥的國民黨，他要把失聯黨員找回來，這些人或許對黨失望、不滿，但從今天起他要推動黨員回娘家計畫，大家一起同舟共濟、海納百川，都是孫中山信徒、蔣經國傳人。

朱立倫表示，國民黨要依照黨章、黨綱，重啟兩岸交流平台，並重新連結國際，同時還要在多元社會上擴大光譜，走出同溫層，在許多重要議題上例如環保、動保、氣候變遷，與年輕人站在一起，年輕人關心的青創、低薪、高房價等議題，國民黨也都會關心。

卸任的江啟臣則說，朱立倫在參選的宣言中提到，｢團結我們聽膩了！」團結確實不應該只有口號，他期待接下來的每一天，國民黨可以用行動來實踐團結、面對挑戰，對於未來的罷免案、公投案，要迅速回歸戰鬥隊形，每一次投票都要成為對民進黨的不信任投票，不但要下架不適任的民代，更要下架人民不喜歡的政策、政府與閣揆。

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