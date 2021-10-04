趙少康快看！兒女不識岳飛？編委貼歷史課本：不讀不念沒辦法

康軒版編寫委員、國立中央大學中文系助理教授胡川安表示，他從書架上拿起一本他參與編寫的國二的歷史課本，「一翻開，有寫岳飛阿！」他也嘆：「課本寫了，不讀不念，我們也沒有辦法」。（擷取自胡川安臉書、google地圖林森公園岳飛像、翰林出版，本報合成）

2021/10/04 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人趙少康昨（3）日在臉書PO文，表示鴻海集團創辦人郭台銘曾告訴他「女兒不知道岳飛是誰」、作家吳淡如也在主持廣播節目時感嘆她女兒和同學「不知道誰是孫中山」，趙少康痛批，教改到現在超過25年，造成歷史的「斷鏈」。對此，康軒版編寫委員、國立中央大學中文系助理教授胡川安表示，他從書架上拿起一本他參與編寫的國二的歷史課本，「一翻開，有寫岳飛阿！」他也嘆：「課本寫了，不讀不念，我們也沒有辦法」。

對於趙少康稱「郭董跟我說，他女兒竟然不知道岳飛是誰」，胡川安今日在臉書PO文，表示從書架上拿起一本由康軒出版、國中二年級的歷史課本，「一翻開，有寫岳飛阿！」

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只見課文中提到宋朝聯金滅遼後，金國轉為攻宋導致「靖康之禍」，又提到金國持續進攻南宋，遭遇宋將岳飛等人阻擋，金、宋才簽訂和議。

而翻開課本中的出版資訊，可見胡川安就是該教科書的編寫委員之一。對此，胡川安也忍不住嘆：「課本寫了，不讀不念，我們也沒有辦法。」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「告訴全天下我小孩沒唸書的恐龍家長」、「超強打臉！」、「國中的新課綱教科書也有提到岳飛喔（翰林版）！」、「我也補一槍，翰林版高中歷史第二冊有講到孫文哦，而且左上角的註還告訴你孫文就是孫中山；吳淡如的女兒不認識孫中山，好像不是教科書的問題吧」。

康軒版編寫委員、國立中央大學中文系助理教授胡川安表示，他從書架上拿起一本他參與編寫的國二的歷史課本，「一翻開，有寫岳飛阿！」（擷取自胡川安臉書）

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