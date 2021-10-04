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    趙少康稱「中國是台灣的根」 劉仕傑：封建遺毒別傳給下一代

    趙少康批民進黨連歷史課本也「去中國化」，根本是「數典忘祖」，言論引發網友砲轟。（資料照）

    趙少康批民進黨連歷史課本也「去中國化」，根本是「數典忘祖」，言論引發網友砲轟。（資料照）

    2021/10/04 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康3日痛批民進黨連歷史課本也「去中國化」，稱中國是台灣的「根」，痛斥民進黨「消弭中國歷史的粗糙硬幹，根本就是數典忘祖」，言論一出隨即遭網友砲轟打臉。對此，時代力量國際中心主任劉仕傑也感嘆，「封建八股的遺毒，拜託不要傳給下一代」。

    趙少康3日在臉書稱，岳飛的「精忠報國」原本是大多數人朗朗上口的故事，沒想到郭董告訴他，「女兒竟然不知道岳飛是誰？」這讓他也跟著驚訝了。他批評，現在中學生不知道岳飛、孫中山，是民進黨政府刻意「去中國化」的結果， 把中國史納入了東亞史，篇幅自然大大縮水，但是再怎麼泛政治化也不能企圖掩蓋歷史，讓我們的孩子成為「失根的一代」。

    對此，劉仕傑不以為然地在臉書表示，戰鬥藍的趙少康又氣急敗壞了，不認識孫中山跟岳飛，又怎樣呢？他也透露自己都買「台灣史」的書籍給兒子看，「好在我都買台灣史 給小犬看」。

    劉仕傑直言，自己真心不懂這群「大中華思想」的人到底在氣什麼，台灣的歷史不重視，每天只會反對移除蔣介石銅像、開口閉口孫中山以及三民主義五權憲法，讓他忍不住直呼，「煩不煩啊？封建八股的遺毒，拜託不要傳給下一代」。

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