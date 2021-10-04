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    無視國際譴責繼續挑釁 共機清晨又5度繞台

    共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

    共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

    2021/10/04 07:42

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共在「十一國慶」當日派38架次軍機襲擾台灣防空識別區，破單日最高架次紀錄，3日至今也不斷繞台，甚至頻爆粗口「X你個媽」，讓國際痛批是「挑釁性軍事行動」，而今天凌晨至今，又已經5度繞台，無視國際觀感。

    根據廣播及航跡記錄，中共軍機3時37分、04時03分、05時01分、05時02分、06時13分五度進入我ADIZ（西南空域），高度6900公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

    「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域4天，本月廣播驅離紀錄共計50次。2021年累計進入我空域200天，廣播驅離紀錄共計589次。國防部公布2021年累計進入我空域169天，604架次，本月已公布93架次。

    美聯社報導，美國國務院發言人奈德·普萊斯（Ned Price）對於大陸在10月1、2日兩天，接連派出飛機侵擾我方防空識別區（ADIZ）一事，批評是「挑釁性軍事行動」，重申「美國將繼續幫助台灣確保足夠的防衛能力」。

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