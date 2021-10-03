美再批共機擾台破壞區域和平 外交部：加強合作捍衛國際秩序

美國國務院於美東時間10月3日上午以發言人名義發表聲明，直批?中國加大對台灣的軍事威脅，破壞區域和平與穩定，呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫。圖為美國國務院發言人普萊斯。（路透檔案照）

2021/10/03 22:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共連日派出大批軍機擾台，3天來已累積達93架次。美國國務院今（3）日對此發布聲明，強調美國「十分關切」中國對台灣施加軍事壓力、破壞區域和平與穩定，呼籲北京停止對台施壓與脅迫。外交部表示感謝並強調，我方將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛國際秩序，促進印太和平穩定及繁榮。

根據國防部統計，39架共機10月2日侵擾台灣西南防空識別區，包括殲16、蘇愷30、警500、運8反潛機等機型，為國防部揭露共機動態以來最多的一次；其次為10月1日，共38架，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域。空軍稍早也發布今日迄已有16架共機侵入西南防空識別區。過去3天已累積達93架次。

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美國國務院於美東時間10月3日上午以發言人名義發表聲明，標題直批‎中國加大對台灣的軍事威脅，破壞了區域和平與穩定。聲明指出，‎美國十分關切（very concerned）中國在台灣週遭進行挑釁的軍事活動，並呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫。該聲明同時強調，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾。

外交部今則表示，對於拜登政府在週末期間，仍主動以發表公開聲明的方式譴責中國挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，外交部由衷感謝。外交部同聲指出，近期中國軍機、艦頻頻擾台，並在台海、東海、南海進行各種挑釁作為，實已破壞區域和平穩定現狀，並已升高印太地區緊張情勢，此等行徑已經引起區域各國的關切。

外交部重申，面對中國的挑戰，我國政府一向致力於提升自我防衛能力，並以堅決的意志，維護台灣的民主、自由、和平與繁榮。我方也將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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